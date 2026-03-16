СКА возвращается на многострадальную арену. Будет ли клуб снова собирать 21,5 тысячи зрителей?

Изменение вектора в армейском руководстве повлияло на это решение.

Источник: РИА "Новости"

«СКА не будет играть на “СКА Арене” — абсурдная даже по своему заголовку новость появилась перед началом этого сезона. СКА вернулся в Ледовый дворец из-за больших долгов перед “СКА Ареной” за аренду в прошлом сезоне — в итоге на самом большом хоккейном стадионе мира оказался бывший “Куньлунь” — “Шанхай Дрэгонс”. Да, Ледовый все еще в порядке и не выглядит изжившим себя, но это выглядело серьезным ударом по репутации армейского клуба. Мало того, что “драконы” дерзко вели себя в публичном пространстве и декларировали себя новыми хозяевами города, так еще и переехали на новенькую арену.

По информации «СЭ», в предстоящем сезоне казус будет исправлен — СКА вернется на «СКА Арену». Как нам стало известно, долги перед ареной полностью выплачены, а также достигнута принципиальная договоренность о том, чтобы весь следующий сезон армейцы провели именно на проспекте Юрия Гагарина.

Говорят, что в армейский клуб вернулось сильное влияние Геннадия Тимченко, которому и принадлежит «СКА Арена». При этом вполне вероятно, что и «Шанхай» в следующем сезоне продолжит выступать на ней же. В этом есть только плюсы — как минимум 68 матчей в Санкт-Петербурге пройдут в самом вместительном хоккейном дворце.

«СКА Арена» вообще стала одним из самых многострадальных проектов в российском спорте. Изначально ее строили к чемпионату мира-2023, но после всем известных политических событий это стало неактуально. Сдачу объекта переносили несколько раз, стоимость возведения повышалась в разы, постоянно менялись руководители.

Не обошлось и без трагических эксцессов — на стройке арены погиб рабочий, с крыши падали тонны снега, а во время тестового матча, например, не работали противопожарные системы — страшно представить, к чему это могло привести. Учитывая, что в момент сдачи арены там и связи не было. А СКА провел большую часть сезона-2024/25 все в том же Ледовом из-за пожара на новой арене.

Кажется, сейчас все ошибки исправлены — по крайней мере, матчи «Шанхая» в этом сезоне проходят без эксцессов. Но теперь перед руководством СКА встанет еще одна сложная задача — заполнять трибуны. В этом сезоне у армейцев порой не все было в порядке с посещаемостью и в Ледовом. Например, на матч с «Барысом» в начале марта пришли всего 7698 зрителей — при вместимости в 12300. Не собрались полные трибуны и на недавнем матче с минским «Динамо». На новой арене такое количество болельщиков будет смотреться совсем грустно.

Результаты СКА начали выправляться — команда Игоря Ларионова вполне может запрыгнуть в топ-4 Западной конференции и задержаться в плей-офф. В кубковых матчах наверняка будут аншлаги — останется только сожалеть, что собрать 21500 зрителей уже в этом сезоне не получится. «Шанхай» в восьмерку не попал, а это значит, что большого хоккея «СКА Арена» не увидит до осени.

Артур Хайруллин