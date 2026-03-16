СКА возвращается на многострадальную арену. Будет ли клуб снова собирать 21,5 тысячи зрителей?

«СКА не будет играть на “СКА Арене” — абсурдная даже по своему заголовку новость появилась перед началом этого сезона. СКА вернулся в Ледовый дворец из-за больших долгов перед “СКА Ареной” за аренду в прошлом сезоне — в итоге на самом большом хоккейном стадионе мира оказался бывший “Куньлунь” — “Шанхай Дрэгонс”. Да, Ледовый все еще в порядке и не выглядит изжившим себя, но это выглядело серьезным ударом по репутации армейского клуба. Мало того, что “драконы” дерзко вели себя в публичном пространстве и декларировали себя новыми хозяевами города, так еще и переехали на новенькую арену.