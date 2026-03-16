Дубль Григоренко принес «Трактору» победу над СКА в матче КХЛ

В составе «трактористов» дубль оформил нападающий Михаил Григоренко (12-я минута, 38). У армейцев отличился Рокко Гримальди (23). Итоговый счет — 2:1 в пользу хозяев.
После этого матча «Трактор» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции (71 очко), а СКА делит 5−7-ю строчки на Западе (79 баллов).
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Евгений Корешков
Игорь Ларионов
Вратари
Дмитрий Николаев
Артемий Плешков
(00:00-58:00)
1-й период
11:06
Михаил Григоренко
(Владислав Юсупов, Джош Ливо)
2-й период
22:11
Рокко Гримальди
(Валентин Зыков)
37:54
Михаил Григоренко
(Виталий Кравцов, Джош Ливо)
3-й период
46:35
Владислав Романов
Статистика
Трактор
СКА
Штрафное время
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
