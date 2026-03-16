Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
0
:
Динамо М
0
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.15
П2
2.55
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
0
:
Ак Барс
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
0
:
Нефтехимик
2
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.91
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
1
:
Адмирал
5
Все коэффициенты
П1
100.00
X
15.00
П2
1.08
Хоккей. НХЛ
17.03
Детройт
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.32
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
17.03
Нью-Джерси
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
17.03
Рейнджерс
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.20
П2
2.44
Хоккей. НХЛ
17.03
Даллас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
17.03
Колорадо
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.70
П2
4.08
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
СКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2

Дубль Григоренко принес «Трактору» победу над СКА в матче КХЛ

Челябинский «Трактор» на своем льду обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В составе «трактористов» дубль оформил нападающий Михаил Григоренко (12-я минута, 38). У армейцев отличился Рокко Гримальди (23). Итоговый счет — 2:1 в пользу хозяев.

После этого матча «Трактор» занимает 6-е место в таблице Восточной конференции (71 очко), а СКА делит 5−7-ю строчки на Западе (79 баллов).

Трактор
2:1
1:0, 1:1, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Евгений Корешков
Игорь Ларионов
Вратари
Дмитрий Николаев
Артемий Плешков
(00:00-58:00)
1-й период
11:06
Михаил Григоренко
(Владислав Юсупов, Джош Ливо)
2-й период
22:11
Рокко Гримальди
(Валентин Зыков)
37:54
Михаил Григоренко
(Виталий Кравцов, Джош Ливо)
3-й период
46:35
Владислав Романов
Статистика
Трактор
СКА
Штрафное время
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит