Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
17.03
Детройт
:
Калгари
Хоккей. НХЛ
17.03
Нью-Джерси
:
Бостон
Хоккей. НХЛ
17.03
Рейнджерс
:
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
17.03
Даллас
:
Юта
Хоккей. НХЛ
17.03
Колорадо
:
Питтсбург
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Ак Барс
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
3
:
Динамо М
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Нефтехимик
6
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Адмирал
6
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Автомобилист
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
СКА
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
3
:
ЦСКА
2
В КХЛ установили рекорд посещаемости

Общая посещаемость матчей в этом сезоне уже почти на 5 тыс. человек превысила рекорд прошлого года и составила более 5 млн 711 тыс. зрителей.

Источник: Соцсети

Новый рекорд по числу зрителей был установлен за 19 матчей до конца регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ, сообщила пресс-служба лиги. Общая посещаемость по итогам 729 сыгранных матчей составила 5 711 695 зрителей.

Предыдущий рекорд был на 4910 зрителей меньше — в прошлом сезоне, где было сыграно 782 матча в «регулярке» при средней посещаемости 7298 человек.

В текущей «регулярке», которая завершится 20 марта, также будет побит рекорд средней посещаемости — сейчас она составляет 7835 зрителей.

Победителем регулярного чемпионата стал магнитогорский «Металлург», 16 марта определились все участники розыгрыша Кубка Гагарина.