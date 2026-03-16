В КХЛ установили рекорд посещаемости

Новый рекорд по числу зрителей был установлен за 19 матчей до конца регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ, сообщила пресс-служба лиги. Общая посещаемость по итогам 729 сыгранных матчей составила 5 711 695 зрителей.
Предыдущий рекорд был на 4910 зрителей меньше — в прошлом сезоне, где было сыграно 782 матча в «регулярке» при средней посещаемости 7298 человек.
В текущей «регулярке», которая завершится 20 марта, также будет побит рекорд средней посещаемости — сейчас она составляет 7835 зрителей.
Победителем регулярного чемпионата стал магнитогорский «Металлург», 16 марта определились все участники розыгрыша Кубка Гагарина.