Хоккейная «Сибирь» вырвала победу у ЦСКА и официально вышла в плей-офф

Новосибирские болельщики стали свидетелями настоящей драмы на льду. В матче, который прошел 16 марта на домашней арене «Сибири», подопечные сумели переломить ход упорной борьбы и одержать волевую победу над ЦСКА со счетом 3:2. Этот успех гарантировал новосибирцам место в розыгрыше Кубка Гагарина.
Хозяева открыли счет еще в первом периоде: на 15-й минуте метким броском отметился Михаил Абрамов. Однако во втором отрезке игры соперникам удалось сравнять счет. Однако незадолго до его окончания новосибирцы вновь вырвались вперед — шайбу забросил Чейз Приски. Следом залетела и шайба Антона Косолапова.
В заключительной двадцатиминутке ЦСКА пошел на штурм и сумел забросить вторую шайбу, но отыграться гостям полностью не позволил вратарь «Сибири» Михаил Бердин. Голкипер отразил 41 бросок из 43, став одним из главных творцов победы.
Финальная сирена зафиксировала счет 3:2, подарив новосибирцам путевку в плей-офф. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирский ХК «Сибирь» уступил в матче «Металлургу».
Ярослав Люзенков
Игорь Никитин
Михаил Бердин
Александр Самонов
(00:00-06:27)
Александр Самонов
(07:11-27:01)
Александр Самонов
(27:24-57:02)
03:47
Джереми Рой
07:11
Алексей Яковлев
07:46
Прохор Полтапов
14:54
Михаил Абрамов
(Антон Косолапов, Федор Гордеев)
27:24
Архип Неколенко
28:49
Дмитрий Бучельников
(Виталий Абрамов, Максим Соркин)
31:32
Дмитрий Бучельников
37:04
Максим Соркин
37:49
Чэйз Приски
(Антон Косолапов, Тэйлор Бек)
39:56
Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Егор Зайцев)
51:33
Виталий Абрамов
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
59:53
Семен Кошелев
59:53
Николай Коваленко
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит