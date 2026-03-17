Хоккейная «Сибирь» вырвала победу у ЦСКА и официально вышла в плей-офф

Новосибирские болельщики стали свидетелями настоящей драмы на льду. В матче, который прошел 16 марта на домашней арене «Сибири», подопечные сумели переломить ход упорной борьбы и одержать волевую победу над ЦСКА со счетом 3:2. Этот успех гарантировал новосибирцам место в розыгрыше Кубка Гагарина.