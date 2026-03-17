Хоккейная «Сибирь» вырвала победу у ЦСКА и официально вышла в плей-офф

Новосибирская команда выиграла со счетом 3:2.

Источник: БЕЛТА

Новосибирские болельщики стали свидетелями настоящей драмы на льду. В матче, который прошел 16 марта на домашней арене «Сибири», подопечные сумели переломить ход упорной борьбы и одержать волевую победу над ЦСКА со счетом 3:2. Этот успех гарантировал новосибирцам место в розыгрыше Кубка Гагарина.

Хозяева открыли счет еще в первом периоде: на 15-й минуте метким броском отметился Михаил Абрамов. Однако во втором отрезке игры соперникам удалось сравнять счет. Однако незадолго до его окончания новосибирцы вновь вырвались вперед — шайбу забросил Чейз Приски. Следом залетела и шайба Антона Косолапова.

В заключительной двадцатиминутке ЦСКА пошел на штурм и сумел забросить вторую шайбу, но отыграться гостям полностью не позволил вратарь «Сибири» Михаил Бердин. Голкипер отразил 41 бросок из 43, став одним из главных творцов победы.

Финальная сирена зафиксировала счет 3:2, подарив новосибирцам путевку в плей-офф. Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирский ХК «Сибирь» уступил в матче «Металлургу».

Сибирь
3:2
1:0, 2:1, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.03.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11485 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Игорь Никитин
Вратари
Михаил Бердин
Александр Самонов
(00:00-06:27)
Александр Самонов
(07:11-27:01)
Александр Самонов
(27:24-57:02)
1-й период
03:47
Джереми Рой
07:11
Алексей Яковлев
07:46
Прохор Полтапов
14:54
Михаил Абрамов
(Антон Косолапов, Федор Гордеев)
2-й период
27:24
Архип Неколенко
28:49
Дмитрий Бучельников
(Виталий Абрамов, Максим Соркин)
31:32
Дмитрий Бучельников
37:04
Максим Соркин
37:49
Чэйз Приски
(Антон Косолапов, Тэйлор Бек)
39:56
Антон Косолапов
(Семен Кошелев, Егор Зайцев)
3-й период
51:33
Виталий Абрамов
(Прохор Полтапов, Максим Соркин)
59:53
Семен Кошелев
59:53
Николай Коваленко
Статистика
Сибирь
ЦСКА
Штрафное время
14
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит