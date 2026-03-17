«Нужно увидеть, чтобы поверить». Буллит форварда «Динамо» Дер-Аргучинцева стал хитом на Западе

Нападающий «Динамо» Семен Дер-Аргучинцев эффектно завершил буллитную серию в матче со «Спартаком» (4:3 Б), забросив шайбу в ворота Артема Загидулина из-под двух ног. Этот гол стал единственным: 13 предыдущих попыток в исполнении обеих команд ни к чему не привели. Дер-Аргучинцев не только принес победу бело-голубым, но и обрел поклонников на Западе.
Тренировал этот буллит
До Дер-Аргучинцева свою попытку не реализовал форвард «Спартака» Михаил Мальцев. Так что нападающий «Динамо» получил возможность принести команде дополнительное очко, которое имеет особую важность, учитывая плотность в Западной конференции.
Семен, который до этого не забросил уже два буллита, выкатился на ворота и бросил из-под двух ног, отправив шайбу под перекладину.
«На тренировках иногда делал такие вещи, но тут так получилось, что ничего не залетало, поэтому надо было как-то забрасывать», — заявил нападающий после игры.
Агент Дер-Аргучинцева Шуми Бабаев отметил, что хоккеист тренировал такой трюк.
«Взял на себя ответственность и решил, молодец, он такое тренирует. Парень невероятный, от него можно всегда ждать чего-то интересного. Может удивить, и это не импровизация, он умеет исполнить красиво, тренирует такие буллиты», — приводит его слова «Матч ТВ».
Благодаря этой победе «Динамо» поднялось на пятое место на «Западе». И по потерянным очкам бело-голубые даже обходят идущий четвертым ЦСКА.
Реакция в Северной Америке
В североамериканских соцсетях видео гола Дер-Аргучинцева распространилось после поста англоязычного аккаунта КХЛ: «О, нет, он не мог это сделать». Запись уже набрала 3,7 миллиона просмотров.
Затем ролик стали публиковать и зарубежные медиа.
«Потенциально гол года в КХЛ», — написал аккаунт The Score (560 тысяч подписчиков в X).
«Проспект “Торонто” Семен Дер-Аргучинцев забросил самый потрясающий гол в серии буллитов, который вы увидите в этом году», — сообщил аккаунт Gino Hard (250 тысяч подписчиков в X).
«Гол настолько невероятный, что нужно его увидеть, чтобы поверить», — заявил аккаунт студии Barstool Sports, которая продюсирует самый известный хоккейный подкаст Spittin' Chicklets (почти 7 миллионов подписчиков в X).
«Самый крутой гол, который я когда-либо видел. Это так здорово, что я сначала подумал, что это ИИ», — написал Джон Рут, на которого в Х подписано 70 тысяч пользователей.
Не в восторге от буллита, кажется, только тренер «Динамо» Вячеслав Козлов.
«Очень было красиво, но, наверное, это был последний твой буллит», — сказал он в раздевалке после победы.
25-летний Дер-Аргучинцев был выбран «Торонто» в третьем раунде драфта-2018, однако в системе канадского клуба провел только два полноценных сезона, преимущественно выступая в АХЛ. По ходу этого сезона нападающий перебрался из «Трактора» в «Динамо». За московский клуб в 25 матчах он набрал 13 (4+9) очков.
