Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.06
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.34
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Питтсбург
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2

«Нужно увидеть, чтобы поверить». Буллит форварда «Динамо» Дер-Аргучинцева стал хитом на Западе

Кто-то даже подумал, что это проделки нейросетей.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Динамо» Семен Дер-Аргучинцев эффектно завершил буллитную серию в матче со «Спартаком» (4:3 Б), забросив шайбу в ворота Артема Загидулина из-под двух ног. Этот гол стал единственным: 13 предыдущих попыток в исполнении обеих команд ни к чему не привели. Дер-Аргучинцев не только принес победу бело-голубым, но и обрел поклонников на Западе.

Тренировал этот буллит

До Дер-Аргучинцева свою попытку не реализовал форвард «Спартака» Михаил Мальцев. Так что нападающий «Динамо» получил возможность принести команде дополнительное очко, которое имеет особую важность, учитывая плотность в Западной конференции.

Семен, который до этого не забросил уже два буллита, выкатился на ворота и бросил из-под двух ног, отправив шайбу под перекладину.

«На тренировках иногда делал такие вещи, но тут так получилось, что ничего не залетало, поэтому надо было как-то забрасывать», — заявил нападающий после игры.

Агент Дер-Аргучинцева Шуми Бабаев отметил, что хоккеист тренировал такой трюк.

«Взял на себя ответственность и решил, молодец, он такое тренирует. Парень невероятный, от него можно всегда ждать чего-то интересного. Может удивить, и это не импровизация, он умеет исполнить красиво, тренирует такие буллиты», — приводит его слова «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Динамо» поднялось на пятое место на «Западе». И по потерянным очкам бело-голубые даже обходят идущий четвертым ЦСКА.

Реакция в Северной Америке

В североамериканских соцсетях видео гола Дер-Аргучинцева распространилось после поста англоязычного аккаунта КХЛ: «О, нет, он не мог это сделать». Запись уже набрала 3,7 миллиона просмотров.

Затем ролик стали публиковать и зарубежные медиа.

«Потенциально гол года в КХЛ», — написал аккаунт The Score (560 тысяч подписчиков в X).

«Проспект “Торонто” Семен Дер-Аргучинцев забросил самый потрясающий гол в серии буллитов, который вы увидите в этом году», — сообщил аккаунт Gino Hard (250 тысяч подписчиков в X).

«Гол настолько невероятный, что нужно его увидеть, чтобы поверить», — заявил аккаунт студии Barstool Sports, которая продюсирует самый известный хоккейный подкаст Spittin' Chicklets (почти 7 миллионов подписчиков в X).

«Самый крутой гол, который я когда-либо видел. Это так здорово, что я сначала подумал, что это ИИ», — написал Джон Рут, на которого в Х подписано 70 тысяч пользователей.

Не в восторге от буллита, кажется, только тренер «Динамо» Вячеслав Козлов.

«Очень было красиво, но, наверное, это был последний твой буллит», — сказал он в раздевалке после победы.

25-летний Дер-Аргучинцев был выбран «Торонто» в третьем раунде драфта-2018, однако в системе канадского клуба провел только два полноценных сезона, преимущественно выступая в АХЛ. По ходу этого сезона нападающий перебрался из «Трактора» в «Динамо». За московский клуб в 25 матчах он набрал 13 (4+9) очков.

Спартак
3:4
0:1, 3:1, 0:1, 0:0
Б
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
16.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 6572 зрителя
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Вячеслав Козлов
Вратари
Артем Загидулин
Владислав Подъяпольский
1-й период
11:26
Максим Мамин
13:44
Михаил Мальцев
14:48
Дилан Сикьюра
(Максим Мамин, Джордан Уил)
2-й период
24:36
Александр Беляев
(Герман Рубцов, Андрей Миронов)
27:54
Герман Рубцов
(Егор Филин, Александр Беляев)
29:19
Даниил Пыленков
(Семен Дер-Аргучинцев, Антон Слепышев)
31:15
Александр Беляев
31:15
Джордан Уил
34:36
Даниил Орлов
(Дмитрий Вишневский, Данил Пивчулин)
3-й период
44:24
Максим Мамин
46:47
Дилан Сикьюра
(Джордан Уил, Никита Гусев)
Овертайм
63:44
Джордан Уил
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Семен Дер-Аргучинцев
(Динамо М)
Статистика
Спартак
Динамо М
Штрафное время
4
8
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит