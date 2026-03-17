Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
18.03
Коламбус
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.40
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
18.03
Монреаль
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.40
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
18.03
Торонто
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.20
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
18.03
Виннипег
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
18.03
Чикаго
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
18.03
Эдмонтон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.51
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
18.03
Ванкувер
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.30
П2
2.06
Хоккей. НХЛ
18.03
Вегас
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
18.03
Сиэтл
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.53
X
4.50
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
3
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
5
:
Амур
2
П1
X
П2

Капитан «Авангарда» побил бомбардирский рекорд КХЛ среди защитников

Дамир Шарипзянов набрал 66-е очко в нынешнем сезоне, побив рекорд бывшего хоккеиста «Металлурга» Криса Ли, установленный девять лет назад.

Источник: ТАСС

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов побил рекорд результативности КХЛ среди защитников.

В гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ с минским «Динамо» 30-летний Шарипзянов сделал голевую передачу, набрав 66-е очко (23 шайбы + 43 ассиста) в нынешнем сезоне.

Рекорд КХЛ ранее принадлежал Крису Ли — 65 очков в сезоне 2016/17 в магнитогорском «Металлурге».

Шарипзянов играет за «Авангард» с сезона 2020/21. Он является серебряным призером Олимпиады-2022 в составе сборной России.

Динамо Мн
3:4
0:0, 1:3, 2:0
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.03.2026, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Ги Буше
Вратари
Закари Фукале
(00:00-61:19)
Никита Серебряков
(00:00-61:19)
1-й период
16:28
Майкл Маклауд
18:05
Вячеслав Войнов
19:19
Закари Фукале
2-й период
20:34
Максим Лажуа
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
22:32
Ксавье Уэлле
(Илья Усов, Даниил Сотишвили)
22:49
Джованни Фьоре
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
26:21
Эндрю Потуральски
3-й период
40:38
Джозеф Чеккони
40:55
Станислав Галиев
(Даррен Дитц, Вадим Шипачев)
43:11
Игорь Мартынов
44:17
Тай Смит
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
47:16
Наиль Якупов
56:49
Даррен Дитц
Овертайм
61:19
Эндрю Потуральски
(Александр Волков, Семен Чистяков)
Статистика
Динамо Мн
Авангард
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит