Капитан «Авангарда» побил бомбардирский рекорд КХЛ среди защитников

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов побил рекорд результативности КХЛ среди защитников.
В гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ с минским «Динамо» 30-летний Шарипзянов сделал голевую передачу, набрав 66-е очко (23 шайбы + 43 ассиста) в нынешнем сезоне.
Рекорд КХЛ ранее принадлежал Крису Ли — 65 очков в сезоне 2016/17 в магнитогорском «Металлурге».
Шарипзянов играет за «Авангард» с сезона 2020/21. Он является серебряным призером Олимпиады-2022 в составе сборной России.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
17.03.2026, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Ги Буше
Вратари
Закари Фукале
(00:00-61:19)
Никита Серебряков
(00:00-61:19)
1-й период
16:28
Майкл Маклауд
18:05
Вячеслав Войнов
19:19
Закари Фукале
2-й период
20:34
Максим Лажуа
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
22:32
Ксавье Уэлле
(Илья Усов, Даниил Сотишвили)
22:49
Джованни Фьоре
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
26:21
Эндрю Потуральски
3-й период
40:38
Джозеф Чеккони
40:55
Станислав Галиев
(Даррен Дитц, Вадим Шипачев)
43:11
Игорь Мартынов
44:17
Тай Смит
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
47:16
Наиль Якупов
56:49
Даррен Дитц
Овертайм
61:19
Эндрю Потуральски
(Александр Волков, Семен Чистяков)
Статистика
Динамо Мн
Авангард
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
