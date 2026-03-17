Дубль Потуральски принес «Авангарду» победу над минским «Динамо»

На 21-й минуте Дамир Шарипзянов отдал голевую передачу на Лажуа и набрал 66-е очко (23 гола + 43 передачи) в текущем сезоне, установив бомбардирский рекорд среди защитников в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Всего на счету серебряного призера Олимпийских игр 300 (84+216) результативных действий в 610 матчах лиги с учетом плей-офф.