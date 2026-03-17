Дубль Потуральски принес «Авангарду» победу над минским «Динамо»

Встреча в Минске завершилась победой гостей со счетом 4:3 (0:0, 1:3, 2:0, 1:0). В составе «Авангарда» шайбы забросили Максим Лажуа (21-я минута), Джованни Фьоре (23), также дубль оформил Эндрю Потуральски (27, 62). У «Динамо» отличились Ксавье Уэлле (23), Станислав Галиев (41) и Тай Смит (45).
На 21-й минуте Дамир Шарипзянов отдал голевую передачу на Лажуа и набрал 66-е очко (23 гола + 43 передачи) в текущем сезоне, установив бомбардирский рекорд среди защитников в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Всего на счету серебряного призера Олимпийских игр 300 (84+216) результативных действий в 610 матчах лиги с учетом плей-офф.
«Авангард» (97 очков) досрочно занял второе место в таблице Восточной конференции. «Динамо» (86) занимает аналогичную позицию на Западе.
В заключительных матчах регулярного чемпионата «Авангард» сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью» 19 марта, а «Динамо» днем позже примет екатеринбургский «Автомобилист».
Дмитрий Квартальнов
Ги Буше
Закари Фукале
(00:00-61:19)
Никита Серебряков
(00:00-61:19)
16:28
Майкл Маклауд
18:05
Вячеслав Войнов
19:19
Закари Фукале
20:34
Максим Лажуа
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
22:32
Ксавье Уэлле
(Илья Усов, Даниил Сотишвили)
22:49
Джованни Фьоре
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
26:21
Эндрю Потуральски
40:38
Джозеф Чеккони
40:55
Станислав Галиев
(Даррен Дитц, Вадим Шипачев)
43:11
Игорь Мартынов
44:17
Тай Смит
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
47:16
Наиль Якупов
56:49
Даррен Дитц
61:19
Эндрю Потуральски
(Александр Волков, Семен Чистяков)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит