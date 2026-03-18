Хабаровский «Амур» в Тольятти проиграл «Ладе»

Встреча завершилась со счётом 5:2, сообщает khl.ru.
Тольяттинская команда, уже потерявшая шансы на плей-офф, официально завершала сезон. «Лада» могла красиво закончить регулярный чемпионат перед родными трибунами, учитывая, что серия поражений составляла четыре матча. «Амур» днём ранее тоже лишился надежды принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина, несмотря на победу в Сочи (3:2).
Коллективы из Тольятти и Хабаровска встречались между собой ровно пять месяцев назад, и тогда «тигры» уверенно забрали домашнюю победу (3:0). В состав «Лады» вернулся и занял место в первой паре защиты Алекс Коттон, пропустивший несколько последних матчей. У «Амура» в роли основного вратаря вышел Виктор Кобозев, а сразу два защитника отмечали большие юбилеи — для Ивана Мищенко и Ярослава Дыбленко матч стал 500-м и 600-м в Континентальной хоккейной лиге соответственно.
Первый период прошёл со значительным игровым преимуществом гостей. Игроки «Амура» вдвое перебросали оппонентов (22−11), а по броскам в створ разница была ещё больше (13−4). Тольяттинцы сумели не пропустить при игре «три на пять», однако на 16-й минуте хабаровчане открыли счёт в равных составах: Олег Ли перехватил неточную передачу в своей зоне, на фирменной скорости ушёл к воротам и переиграл Ивана Бочарова. Для «Лады» же самым ярким атакующим моментом периода стал нереализованный выход «один в ноль» от Дмитрия Кугрышева.
Во втором периоде хозяева добавили в активности, но быстро забить не получилось. А вот «Амур» на 25-й минуте снова наказал команду Павла Десяткова за ошибку в обороне, на этот раз автором заброшенной шайбы стал Кирилл Ураков, классно попавший под перекладину. Второй пропущенный гол уже по-настоящему встряхнул «Ладу», которая резко взвинтила темп и сумела сделать камбэк уже до перерыва. На 33-й минуте результативным броском отметился Кугрышев, ассистентом выступил Андрей Чивилёв, а на 40-й минуте уже наоборот, Кугрышев ассистировал Чивилёву.
Третью 20-минутку тольяттинцы начали всё с той же агрессивной игрой, у хабаровчан же совсем разладилась игра в обороне. На 42-й минуте Максим Белоусов вывел «Ладу» вперёд, чуть позже забил ещё и Андрей Обидин, переигравший Кобозева в индивидуальной дуэли. Для Обидина набранное очко стало 100-м в Лиге. Тренерский штаб «тигров» в ответ решил встряхнуть команду заменой вратаря и выпустил на лёд Дамира Шаймарданова. Тем не менее, инициативой продолжали владеть хозяева — на 55-й минуте Иван Савчик броском в упор установил окончательный счёт. Участие во взятии ворот принял и Томаш Юрчо, тем самым набравший свой 100-й результативный балл в КХЛ. 5:2 — «Лада» побеждает «Амур» в своём последнем матче сезона.
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский:
«Если честно, мне за игру стыдно. Если брать вообще игру, то начали хорошо, 30 минут играли… Не хочу обидеть соперника, но они к нам в зону приезжали по большим праздникам. А потом мы начинаем себе позволять разные вольности. И если, опять же, брать эту игру и проецировать на сезон, то у нас в этой игре целый сезон и получился. Мы не имеем права так играть. У нас опытная команда, мы допускаем такие ошибки, такие вольности. Мне было стыдно, честно. Я стоял в третьем периоде и ждал, быстрее бы закончилась игра. Самое плохое в этой ситуации, что наши болельщики этого не заслужили. Они поддерживали нас весь сезон, собирали аншлаги в Хабаровске и такое отношение… Мне это очень не понравилось».
Главный тренер «Лады» Павел Десятков:
«У нас уже, как говорится, такое безобразное начало матчей входит в традицию. Наверное, это и наша вина. Дали возможность ребятам где-то. Думали, что они сами смогут ментально подготовиться к заключительной игре, порадовать болельщиков. Но пришлось после первого периода, если честно, очень серьёзно и достаточно жёстко разговаривать на повышенных тонах. Чего, конечно, не хотелось бы делать. Парни молодцы, выстояли моменты определённые: начали ловить на себя шайбу, переворачивать ход игры и довели дело до победы. Порадовали болельщиков, себя немного утешили».
Павел Десятков
Александр Андриевский
Иван Бочаров
Виктор Кобозев
(00:00-42:09)
Дамир Шаймарданов
(c 42:09)
04:57
Алекс Коттон
06:30
Иван Романов
12:38
Андрей Крутов
15:28
Олег Ли
21:22
Иван Савчик
24:00
Кирилл Ураков
(Александр Филатьев, Виктор Балдаев)
32:06
Дмитрий Кугрышев
(Андрей Чивилев)
39:35
Андрей Чивилев
(Дмитрий Кугрышев)
41:20
Томаш Юрчо
(Максим Белоусов, Андрей Чивилев)
42:09
Андрей Обидин
52:18
Алекс Гальченюк
55:42
Иван Савчик
(Андрей Обидин, Томаш Юрчо)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
