Убежит ли «Спартак» от «Локомотива»? Попадет ли СКА на ЦСКА? Расклады перед последним днем регулярки КХЛ

Все пары первого раунда плей-офф КХЛ в Восточной конференции уже известны, а вот на «Западе» понятно положение команд только с первого по четвертое места. В «нижней четверке» может произойти практически все что угодно — и раскладов перед последним днем регулярки очень много.
Пары первого раунда Восточной конференции в Кубке Гагарина:
(1) «Металлург» — (8) «Сибирь»
(2) «Авангард» — (7) «Нефтехимик»
(3) «Ак Барс» — (6) «Трактор»
(4) «Автомобилист» — (5) «Салават Юлаев».
Кто на кого?
Благодаря поражению «Северстали» от «Авангарда» (2:5) первые четыре позиции уже известны, и они точно не поменяются. С первой строчки в плей-офф выходит «Локомотив», со второй — минское «Динамо», с третьей — «Северсталь», а с четвертой — ЦСКА.
А вот далее могут произойти самые разные изменения. Сейчас таблица выглядит следующим образом:
5. «Торпедо» — 68 матчей, 81 очко.
6. «Динамо» Москва — 67 матчей, 81 очко.
7. СКА — 67 матчей, 79 очков.
8. «Спартак» — 67 матчей, 78 очков.
При равенстве очков учитывается количество побед в основное время. Здесь лучше остальных дела обстоят у красно-белых (29). У бело-голубых всего 26 таких викторий, а у СКА и «Торпедо» — по 27. Дальше как критерий в ход идут победы в овертайме и лишь под третьим пунктом — в серии буллитов.
В заключительный игровой день регулярного чемпионата состоятся эти матчи:
— СКА — «Шанхай Дрэгонс»,
— «Динамо» Москва — «Ак Барс»,
— «Спартак» — «Нефтехимик».
Таким образом, «Торпедо» и «Динамо» могут закончить регулярку в диапазоне от 5-го до 7-го места, СКА — от 5-го до 8-го, а «Спартаку» остается лишь надеяться на осечку питерцев, ведь выше седьмой строчки они точно не поднимутся.
Все потенциальные пары первого раунда на «Западе» выглядят так:
(1) «Локомотив» — (8) «Спартак» / СКА.
(2) «Динамо» Минск — (7) «Торпедо» / «Динамо» Москва / СКА / «Спартак».
(3) «Северсталь» — (6) «Торпедо» / «Динамо» Москва / СКА.
(4) ЦСКА — (5) «Торпедо» / «Динамо» Москва / СКА.
Главные интриги
В недавнем анонимном опросе руководителей клубов КХЛ от «СЭ» сразу девять человек назвали «Локомотив» командой, против которой неприятнее всего играть. Неудивительно, что никто не хочет выйти в первом раунде на ярославцев, у которых в последних 11 встречах лишь одно поражение в основное время.
Судьба 8-го места зависит в первую очередь от СКА. Если питерцы обыгрывают «Шанхай», то на «Локомотив» точно выходит «Спартак». В ином случае уже красно-белые могут подняться на 7-е место, отправив Игоря Ларионова на битву с Бобом Хартли.
Если большинству неприятно играть против бывшей команды Игоря Никитина, то и на нынешнюю в первом раунде попасть тоже не хочется.
На ЦСКА могут выйти три команды, однако все в руках «Динамо»: если бело-голубые обыгрывают «Ак Барс», то они и занимают 5-е место. Такую возможность динамовцы уже упустили днем ранее, проиграв дома «Адмиралу».
«У нас были моменты, но вратарь “Адмирала” хорошо сыграл. Наверное, мы не вкладывались. Наложилась усталость, не было свежести. Пытались вытащить игру, но не получилось. Не смогли нанести тот самый опасный бросок», — прокомментировал тот результат главный тренер команды Вячеслав Козлов.
При этом, по информации «СЭ», в пятницу «Динамо» планирует сыграть с «Ак Барсом» без ряда лидеров. Возможно, бело-голубые все-таки надеются попасть на потенциально более проходимую «Северсталь» — правда, есть шанс в итоге оказаться в паре с минским «Динамо».
Интересно, что уже в первом раунде мы можем увидеть армейское дерби. Для этого в заключительный игровой день нужны любая победа СКА и поражение «Динамо» в основное время. При этом питерцам надо держать в уме, что, если они попробуют избежать встречи с ЦСКА и не напрягаться против «Шанхая», есть риск и вовсе отправиться в первом раунде к «Локомотиву».