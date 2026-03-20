Врач «Авангарда» помог Маклауду забить в матче с «Северсталью»

В матче регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и «Северсталью» произошёл необычный эпизод, в котором косвенно поучаствовал врач команды Сергей Веретенников.
На 46-й минуте встречи у нападающего Майкла Маклауда сломалась клюшка. Веретенников быстро среагировал и со скамейки подал хоккеисту новую. Сразу после этого форвард отправил шайбу в ворота и сравнял счёт в матче.
Позже в телеграм-канале «Авангарда» этот момент обыграли с юмором. В клубе написали, что на этот гол можно записать передачу врача команды Сергею Веретенникову.
Встреча завершилась победой омского клуба со счётом 5:2.
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
19.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5536 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Ги Буше
Вратари
Константин Шостак
(00:00-08:47)
Андрей Мишуров
Константин Шостак
(08:49-58:18)
Константин Шостак
(c 58:54)
1-й период
07:01
Эндрю Потуральски
08:49
Янни Калдис
(Николай Чебыкин, Илья Иванцов)
08:49
Марсель Ибрагимов
18:59
Василий Пономарев
(Михаил Котляревский)
2-й период
21:31
Эндрю Потуральски
34:50
Илья Иванцов
39:43
Михаил Ильин
(Данил Аймурзин)
3-й период
45:28
Майкл Маклауд
(Джозеф Чеккони)
46:32
Михаил Ильин
52:24
Семен Чистяков
(Александр Волков)
54:28
Константин Окулов
(Майкл Маклауд, Марсель Ибрагимов)
58:54
Александр Волков
(Дамир Шарипзянов)
Статистика
Северсталь
Авангард
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит