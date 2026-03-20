Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
2
:
Филадельфия
3
Все коэффициенты
П1
4.61
X
3.48
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
1
:
Тампа-Бэй
4
Все коэффициенты
П1
77.00
X
19.00
П2
1.02
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
0
:
Юта
3
Все коэффициенты
П1
60.00
X
15.00
П2
1.04
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
0
:
Баффало
4
Все коэффициенты
П1
64.00
X
19.00
П2
1.02
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.23
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.12
П2
5.50
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.77
П2
7.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Монреаль
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
5
:
Амур
3
П1
X
П2

Врач «Авангарда» помог Маклауду забить в матче с «Северсталью»

Сергей Веретенников оперативно подал форварду новую клюшку со скамейки, после чего омичи сравняли счёт.

Источник: Om1 Омск

В матче регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и «Северсталью» произошёл необычный эпизод, в котором косвенно поучаствовал врач команды Сергей Веретенников.

На 46-й минуте встречи у нападающего Майкла Маклауда сломалась клюшка. Веретенников быстро среагировал и со скамейки подал хоккеисту новую. Сразу после этого форвард отправил шайбу в ворота и сравнял счёт в матче.

Позже в телеграм-канале «Авангарда» этот момент обыграли с юмором. В клубе написали, что на этот гол можно записать передачу врача команды Сергею Веретенникову.

Встреча завершилась победой омского клуба со счётом 5:2.

Северсталь
2:5
1:1, 1:0, 0:4
Авангард
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
19.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5536 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Ги Буше
Вратари
Константин Шостак
(00:00-08:47)
Андрей Мишуров
Константин Шостак
(08:49-58:18)
Константин Шостак
(c 58:54)
1-й период
07:01
Эндрю Потуральски
08:49
Янни Калдис
(Николай Чебыкин, Илья Иванцов)
08:49
Марсель Ибрагимов
18:59
Василий Пономарев
(Михаил Котляревский)
2-й период
21:31
Эндрю Потуральски
34:50
Илья Иванцов
39:43
Михаил Ильин
(Данил Аймурзин)
3-й период
45:28
Майкл Маклауд
(Джозеф Чеккони)
46:32
Михаил Ильин
52:24
Семен Чистяков
(Александр Волков)
54:28
Константин Окулов
(Майкл Маклауд, Марсель Ибрагимов)
58:54
Александр Волков
(Дамир Шарипзянов)
Статистика
Северсталь
Авангард
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит