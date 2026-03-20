Билялов повторил бомбардирский рекорд для вратарей в КХЛ

В пятницу «Ак Барс» в гостях играет с московским «Динамо». На 19-й минуте Билялов отдал голевую передачу Кириллу Семенову. Этот пас стал для 30-летнего вратаря 15-м в КХЛ. Он повторил рекорд чеха Якуба Коваржа, ранее выступавшего в лиге за екатеринбургский «Автомобилист» и череповецкую «Северсталь».