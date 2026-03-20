Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо М
4
:
Ак Барс
5
Хоккей. КХЛ
овертайм
Спартак
2
:
Нефтехимик
2
Хоккей. НХЛ
21.03
Вашингтон
:
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
21.03
Торонто
:
Каролина
Хоккей. НХЛ
21.03
Чикаго
:
Колорадо
Хоккей. НХЛ
21.03
Калгари
:
Флорида
Хоккей. НХЛ
21.03
Юта
:
Анахайм
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
5
:
Шанхай Дрэгонс
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Автомобилист
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Металлург Мг
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Адмирал
0
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Барыс
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Сочи
1
Билялов повторил бомбардирский рекорд для вратарей в КХЛ

Голкипер «Ак Барса» Билялов повторил рекорд по числу очков в КХЛ среди вратарей.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов повторил бомбардирский рекорд среди вратарей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с учетом плей-офф.

В пятницу «Ак Барс» в гостях играет с московским «Динамо». На 19-й минуте Билялов отдал голевую передачу Кириллу Семенову. Этот пас стал для 30-летнего вратаря 15-м в КХЛ. Он повторил рекорд чеха Якуба Коваржа, ранее выступавшего в лиге за екатеринбургский «Автомобилист» и череповецкую «Северсталь».

Билялов выступает в КХЛ с сезона-2013/14. Всего в его активе 386 матчей и 205 побед. В среднем за игру он отразил 92,9% бросков. В составе сборной России голкипер взял серебро Олимпийских игр 2022 года в Пекине.