Регулярный сезон КХЛ-2025/2026 установил рекорды посещаемости

Как сообщает пресс-служба турнира, средняя посещаемость в сезоне-2025/26 составила 7 853 зрителя, предыдущее достижение было установлено годом ранее и составило 7 298 зрителей.
Со стопроцентной заполняемостью сезон закончили три клуба — минское «Динамо», челябинский «Трактор» и нижегородское «Торпедо».
Лучшую среднюю посещаемость показали — минское «Динамо» (15 086 зрителей), омский «Авангард» (12 001), новосибирская «Сибирь» (11 334), петербургский СКА (11 234) и екатеринбургский «Автомобилист» (9 972).