Энэс высказался о повторении рекорда по числу очков в КХЛ за сезон

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Американский нападающий минского «Динамо» Сэм Энэс заявил, что повторение рекорда по количеству очков за один сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стало одним из лучших достижений в его карьере.
Минское «Динамо» в пятницу дома завершило регулярный чемпионат разгромной победой над екатеринбургским «Автомобилистом» (8:2). Энэс оформил дубль, доведя количество своих очков в сезоне до 89 (32 гола + 57 передач). 32-летний американец стал лучшим бомбардиром «регулярки» и сравнялся с форвардом московского «Динамо» Никитой Гусевым, который в сезоне-2023/24 набрал 89 очков (23+66) в 68 матчах и установил рекорд, превзойдя достижение Сергея Мозякина.
«Если честно, в это тяжело поверить. КХЛ — это невероятная лига. Здесь играет очень много классных хоккеистов, если посмотреть в список игроков лиги. Тяжело в это поверить. Это достижение будет значить для меня много. Когда-нибудь я вспомню всю свою карьеру, и это достижение будет одним из самых лучших, если не самым лучшим. Для меня и моей семьи это значит многое. Добиться этого успеха здесь, в Минске, при такой поддержке с такой командой — это потрясающе», — цитирует Энэса официальный Telegram-канал минского «Динамо».
Энэс выступает за «Динамо» с сезона-2023/24. Всего на его счету 208 матчей в КХЛ и 192 очка (76+116).
Дмитрий Квартальнов
Николай Заварухин
Василий Демченко
(00:00-57:50)
Никита Новоселов
А. Круповец
(c 57:50)
04:34
Сергей Кузнецов
(Даниил Сотишвили, Андрей Стась)
06:32
Сергей Кузнецов
09:27
Кирилл Воронин
18:30
Сэм Энас
(Даррен Дитц, Алекс Лимож)
21:05
Дмитрий Юдин
23:10
Даниил Липский
(Вадим Шипачев, Роберт Хэмилтон)
24:44
Сэм Энас
(Даррен Дитц, Виталий Пинчук)
25:06
Роман Горбунов
33:47
Даррен Дитц
(Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов)
37:56
Тай Смит
38:05
Даниэль Спронг
(Дмитрий Юдин, Семен Кизимов)
40:31
Ярослав Бусыгин
42:37
Никита Новоселов
42:44
Сергей Кузнецов
(Тай Смит, Алекс Лимож)
46:53
Даниэль Спронг
47:03
Артем Щучинов
47:03
Артем Щучинов
52:45
Даниил Сотишвили
(Андрей Стась, Роберт Хэмилтон)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
