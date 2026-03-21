Энэс высказался о повторении рекорда по числу очков в КХЛ за сезон

Энэс заявил, что рекорд по числу очков в КХЛ за сезон значит для него многое.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Американский нападающий минского «Динамо» Сэм Энэс заявил, что повторение рекорда по количеству очков за один сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стало одним из лучших достижений в его карьере.

Минское «Динамо» в пятницу дома завершило регулярный чемпионат разгромной победой над екатеринбургским «Автомобилистом» (8:2). Энэс оформил дубль, доведя количество своих очков в сезоне до 89 (32 гола + 57 передач). 32-летний американец стал лучшим бомбардиром «регулярки» и сравнялся с форвардом московского «Динамо» Никитой Гусевым, который в сезоне-2023/24 набрал 89 очков (23+66) в 68 матчах и установил рекорд, превзойдя достижение Сергея Мозякина.

«Если честно, в это тяжело поверить. КХЛ — это невероятная лига. Здесь играет очень много классных хоккеистов, если посмотреть в список игроков лиги. Тяжело в это поверить. Это достижение будет значить для меня много. Когда-нибудь я вспомню всю свою карьеру, и это достижение будет одним из самых лучших, если не самым лучшим. Для меня и моей семьи это значит многое. Добиться этого успеха здесь, в Минске, при такой поддержке с такой командой — это потрясающе», — цитирует Энэса официальный Telegram-канал минского «Динамо».

Энэс выступает за «Динамо» с сезона-2023/24. Всего на его счету 208 матчей в КХЛ и 192 очка (76+116).

Динамо Мн
8:2
3:0, 3:1, 2:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2026, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Николай Заварухин
Вратари
Василий Демченко
(00:00-57:50)
Никита Новоселов
А. Круповец
(c 57:50)
1-й период
04:34
Сергей Кузнецов
(Даниил Сотишвили, Андрей Стась)
06:32
Сергей Кузнецов
09:27
Кирилл Воронин
18:30
Сэм Энас
(Даррен Дитц, Алекс Лимож)
2-й период
21:05
Дмитрий Юдин
23:10
Даниил Липский
(Вадим Шипачев, Роберт Хэмилтон)
24:44
Сэм Энас
(Даррен Дитц, Виталий Пинчук)
25:06
Роман Горбунов
33:47
Даррен Дитц
(Даниил Сотишвили, Сергей Кузнецов)
37:56
Тай Смит
38:05
Даниэль Спронг
(Дмитрий Юдин, Семен Кизимов)
3-й период
40:31
Ярослав Бусыгин
42:37
Никита Новоселов
42:44
Сергей Кузнецов
(Тай Смит, Алекс Лимож)
46:53
Даниэль Спронг
47:03
Артем Щучинов
47:03
Артем Щучинов
52:45
Даниил Сотишвили
(Андрей Стась, Роберт Хэмилтон)
Статистика
Динамо Мн
Автомобилист
Штрафное время
4
12
Игра в большинстве
6
2
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит