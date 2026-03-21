Тренер Хартли раскритиковал правила КХЛ из-за дисквалификации Черепанова

Тренер «Локомотива» Хартли раскритиковал КХЛ после дисквалификации Черепанова.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли заявил, что защитник команды Никита Черепанов не предпринимал агрессивных действий против судьи и призвал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) разобраться с правилом, по которому игрока дисквалифицировали.

Ранее спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал Черепанова на три матча за атаку судьи в игре регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» 15 марта. На 12-й минуте второго периода 30-летний Черепанов сделал подножку арбитру, произведшему вбрасывание, в результате которой тот упал спиной на лед.

«Никита очень много значит для команды. Хотелось бы, чтобы летом в лиге состоялся разговор по поводу таких моментов. Естественно, судей надо защищать, все с этим согласны. При вбрасываниях очень много игроков находятся близко к точке. Если нет чисто выигранного вбрасывания, то судья находится среди семи игроков. Естественно, игроки не хотят нанести травму судье или даже коснуться его, все думают только о своей роли на вбрасывании. К сожалению, судьи бывают в уязвимой позиции. Когда думаешь про дисквалификацию, предполагаешь, что должно быть агрессивное действие, чтобы ее заработать, но Черепанов не предпринимал никакого агрессивного действия. Ситуация, в которой лиге нужно разбираться летом», — цитирует Хартли официальный сайт «Локомотива».

В текущем сезоне Черепанов забросил восемь шайб и сделал 11 результативных передач в 62 играх.

Локомотив
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Регулярный чемпионат
20.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8072 зрителя
Главные тренеры
Боб Хартли
Андрей Разин
Вратари
Даниил Исаев
Егор Крамзин
(00:00-52:16)
Егор Крамзин
(53:49-58:16)
Егор Крамзин
(c 58:34)
1-й период
14:09
Эдуард Шетле
17:34
Байрон Фрэз
(Никита Кирьянов, Алексей Береглазов)
2-й период
21:53
Артур Каюмов
24:42
Командный штраф
26:00
Александр Радулов
28:56
Максим Березкин
(Артур Каюмов)
30:29
Артем Кузякин
3-й период
52:16
Даниил Мисюль
53:49
Игорь Нечаев
(Матвей Галенюк, Никита Полтавчук)
58:34
Александр Радулов
(Рихард Паник)
59:03
Илья Николаев
(Байрон Фрэз)
Статистика
Локомотив
Металлург Мг
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит