Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург
:
Виннипег
П1
2.04
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
21:00
Нэшвилл
:
Вегас
П1
2.76
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
23:00
Лос-Анджелес
:
Баффало
П1
2.55
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
23:00
Миннесота
:
Даллас
П1
2.65
X
4.16
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
23:00
Сан-Хосе
:
Филадельфия
П1
2.42
X
4.20
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Каролина
4
П1
X
П2

Воробьёв: в серии СКА и ЦСКА будет очень много борьбы

Нападающий СКА Михаил Воробьёв подвёл итоги регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и оценил перспективы петербургского клуба в плей-офф.

Источник: Metaratings.ru

"Командные и личные результаты этого регулярного чемпионата — это не совсем то, чего я ожидал. Нужно лучше проявлять себя как команда. В конце регулярки мы не наблюдали за турнирной таблицей, нам не был важен соперник в первом раунде. Если ты хочешь быть на вершине, то нужно уметь находить в себе силы побеждать всех.

Я думаю, что серия с ЦСКА получится очень интересной. Уверен, что будет очень много борьбы. Мы не держим в голове тот факт, что побеждали москвичей в течение регулярного чемпионата — в плей-офф нас ждёт совершенно другой хоккей. Мы досконально изучим друг друга, всё будут решать мелочи", — сказал Воробьёв Metaratings.ru.

С 81 баллом по итогам 68 матчей СКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Соперником «армейцев с Невы» в первом раунде Кубка Гагарина-2026 стал ЦСКА.