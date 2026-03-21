Воробьёв: в серии СКА и ЦСКА будет очень много борьбы

"Командные и личные результаты этого регулярного чемпионата — это не совсем то, чего я ожидал. Нужно лучше проявлять себя как команда. В конце регулярки мы не наблюдали за турнирной таблицей, нам не был важен соперник в первом раунде. Если ты хочешь быть на вершине, то нужно уметь находить в себе силы побеждать всех.
Я думаю, что серия с ЦСКА получится очень интересной. Уверен, что будет очень много борьбы. Мы не держим в голове тот факт, что побеждали москвичей в течение регулярного чемпионата — в плей-офф нас ждёт совершенно другой хоккей. Мы досконально изучим друг друга, всё будут решать мелочи", — сказал Воробьёв Metaratings.ru.
С 81 баллом по итогам 68 матчей СКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Соперником «армейцев с Невы» в первом раунде Кубка Гагарина-2026 стал ЦСКА.