Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
19:00
Рейнджерс
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
19:30
Вашингтон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.30
П2
1.99
Хоккей. НХЛ
22:00
Питтсбург
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.50
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
22:00
Чикаго
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.20
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
7
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Торонто
2
П1
X
П2

Испытание для Ларионова, встреча двух «Динамо». В КХЛ стартует плей-офф

В понедельник состоится первый матч серии между ЦСКА и СКА.

Источник: ХК СКА

Предстоящий плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет определяющим в тренерской карьере Игоря Ларионова. Его СКА в первом раунде встретится с набравшим ход ЦСКА.

Серия стартует в понедельник в Москве, второй матч в столице пройдет в среду. Игры в Санкт-Петербурге состоятся 27 и 29 марта. В случае необходимости команды также проведут матчи 31 марта и 4 апреля на домашнем льду ЦСКА, 2 апреля — на площадке СКА.

Ларионов возглавил петербургскую команду в июне 2025 года. Прежде он трижды выводил в плей-офф нижегородское «Торпедо», с которым преодолел барьер первого раунда в сезоне-2022/23, обыграв в шести матчах московское «Динамо». Пройти еще одну стадию нижегородцы тогда не смогли, уступив мощному СКА (0−4). На следующий год петербургский коллектив вновь остановил подопечных Ларионова, но уже в первом раунде Кубка Гагарина (1−4). В прошлом сезоне нижегородская команда на старте плей-офф без шансов уступила ярославскому «Локомотиву» (0−4).

В «Торпедо» при Ларионове хоккеисты не прогрессировали, сам он при этом забрал основные рычаги управления клубом, избавившись от тех, кто мог бы ему возразить. Все это и привело к провалу в первом раунде год назад, а затем и увольнению. В СКА ситуация иная: руководство клуба доверяет Ларионову, не уволив его, когда команда переживала в регулярном сезоне непростые времена, но у тренера нет той власти, которая была в «Торпедо».

Шансы ЦСКА и СКА

В петербургском клубе у Ларионова довольно внушительный по именам тренерский штаб, который доказал, что может работать и в отсутствие главного тренера. Когда Ларионов уехал в Милан на хоккейный финал Олимпиады, команда без него обыграла дома ЦСКА (3:0). В течение сезона тренерский штаб пополнили Юрий Бабенко, Борис Миронов и Леонид Тамбиев. В отличие от работы в «Торпедо», здесь с мнением коллег Ларионову приходится считаться.

Нельзя не отметить, что Ларионов склонен доверять молодым игрокам, а также применять к подопечным педагогические меры. Это помогло, в частности, Николаю Голдобину, которого тренер в начале сезоне отстранял от ряда матчей, а сейчас тот является одним из самых результативных хоккеистов команды.

В марте СКА выдал серию неплохих матчей. Тем не менее шансы ЦСКА на победу в этой серии кажутся более предпочтительными. Может разыграться после травмы Дмитрий Бучельников, набирающий форму с февраля. Более стабильной видится у ЦСКА вратарская линия в лице Александра Самонова и Дмитрия Гамзина, который стал лучшим по коэффициенту надежности и по количеству «сухих» матчей в регулярном чемпионате.

Спецбригады

Неожиданно низко в таблице по итогам регулярного чемпионата оказались московские «Динамо» и «Спартак», которым предстоит встретиться с минским «Динамо» и «Локомотивом» соответственно. В течение сезона обе команды из Москвы столкнулись с кадровыми проблемами разного характера. В «Динамо» был уволен Алексей Кудашов, и игроки бело-голубых не скрывали, что им было тяжело после отставки тренера.

Большие надежды в московском «Динамо» возлагают на игру в большинстве — бело-голубые по статистике реализации численного преимущества находятся в пятерке лучших. Многого ждут от тройки Гусев — Уил — Сикьюра, которая и играет важную роль в реализации удалений.

От эффективности спецбригад будет очень многое зависеть в серии двух «Динамо»: минский коллектив тоже отлично действует при игре в большинстве, уступая по проценту реализации только омскому «Авангарду».

Минское «Динамо» имеет хороший баланс во всех линиях. Шансы минчан на победу кажутся более высокими в том числе из-за преимущества своей площадки — по игре на своем льду белорусская команда является одной из лучших в лиге.

Предстоящая серия может иметь судьбоносное значение для обоих главных тренеров. Вячеслав Козлов постарается доказать, что умеет самостоятельно работать, победа над минчанами погасит огонь тлеющих слухов о возможном назначении Романа Ротенберга. Победа минского «Динамо» может благотворно повлиять на отношения главного тренера команды Дмитрия Квартальнова с руководством клуба.

Кубковый опыт Кузнецова

Если сравнивать с «Динамо», у «Спартака» игровых проблем не меньше. Главной из них видится отсутствие у «Спартака» голов в неравных составах. Проблемы с реализацией численного преимущества в серии с действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотива» могут серьезно ударить по столичной команде. В последний раз красно-белые использовали большинство еще в первом из двух мартовских выездных матчей с тольяттинской «Ладой» (7:1), и даже не верится, что «Спартак» до сих пор по проценту реализации удерживает третье место.

«Локомотив» уверенно прошел весь регулярный чемпионат и выглядит в этой паре очевидным фаворитом: во всех четырех очных встречах нынешнего сезона ярославская команда оказывалась сильнее. В одной из них дублем в составе красно-белых отметился форвард Адам Ружичка, с которым незадолго до плей-офф клуб решил расторгнуть контракт.

«Спартак» и московское «Динамо» начнут свои серии 24 марта. 28 и 30 марта запланированы их домашние матчи. С большой долей вероятности никакого сдвига по времени и по дням не будет — в регулярном сезоне эти команды параллельно играли в одно время.

Говоря о других сериях, интересно будет посмотреть, как себя проявит в плей-офф против екатеринбургского «Автомобилиста» форвард уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира попал в команду, где ему доверяют, где его авторитет играет на пользу коллективу. От Кузнецова и ждут того, что его кубковый опыт поможет команде и одноклубникам, особенно молодым игрокам.

В других сериях плей-офф встретятся магнитогорский «Металлург» и новосибирская «Сибирь», «Авангард» и нижнекамский «Нефтехимик», казанский «Ак Барс» и челябинский «Трактор», череповецкая «Северсталь» и «Торпедо».