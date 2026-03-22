Названы лучшие игроки марта в КХЛ

Плешков впервые в карьере стал лучшим вратарем месяца в КХЛ. В марте СКА с ним в составе одержал четыре победы в пяти матчах, Плешков отразил 96,92% из 130 бросков. Голкипер также оформил шатауты в играх против астанинского «Барыса» (7:0) и череповецкой «Северстали» (5:0).