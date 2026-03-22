Названы лучшие игроки марта в КХЛ

Плешков, Шулак, Спронг и Поляков признаны лучшими игроками марта в КХЛ.

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вратарь петербургского СКА Артемий Плешков, защитник владивостокского «Адмирала» Либор Шулак, нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Даниэль Спронг и форвард СКА Матвей Поляков признаны лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в марте, сообщается на сайте турнира.

Плешков впервые в карьере стал лучшим вратарем месяца в КХЛ. В марте СКА с ним в составе одержал четыре победы в пяти матчах, Плешков отразил 96,92% из 130 бросков. Голкипер также оформил шатауты в играх против астанинского «Барыса» (7:0) и череповецкой «Северстали» (5:0).

Шулак впервые был признан лучшим защитником месяца, он набрал 7 результативных очков (3 гола + 4 ассиста) в девяти матчах и закончил их с общим показателем полезности «+7». В активе Шулака также 8 силовых приемов, 12 заблокированных бросков, два отбора шайбы и два перехвата. Чех отметился победной шайбой в игре против уфимского «Салавата Юлаева» (4:2).

Спронг набрал 13 очков (7+6) в семи матчах с показателем полезности «+5», в том числе забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против ярославского «Локомотива» (4:1). Нидерландец впервые в карьере был признан лучшим нападающим месяца в КХЛ.

Лучшим новичком во второй раз в карьере стал Поляков, который набрал 5 очков (3+2) в восьми матчах в марте.