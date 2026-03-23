Кто является фаворитом Кубка Гагарина

За какими парами следить в Западной конференции
Западная конференция:
«Локомотив» (1-е место) — «Спартак» (8);
Победы команд в очных матчах «регулярки»: 4−0.
Котировки букмекеров*: 1.09 — 7.40.
«Динамо» (Минск) (2) — «Динамо» (Москва) (7);
Победы: 3−1.
Котировки: 1.49 — 2.62.
«Северсталь» (3) — «Торпедо» (6);
Победы: 3−1.
Котировки: 1.66 — 2.22.
ЦСКА (4) — СКА (5).
Победы: 2−2.
Котировки: 1.48 — 2.65.
*Средние показатели на основе данных ведущих букмекерских компаний.
Есть ли шансы «Спартака» в матче против чемпиона
В Западной конференции практически в каждой паре интересное противостояние. И везде ожидается упорная борьба. Даже в серии лидера Западной конференции «Локомотива» со «Спартаком» не все так однозначно. Хотя ярославский клуб в сезоне одержал победы во всех четырех матчах, игры были очень напряженными.
«В плей-офф у любой пары есть свой шарм и непредсказуемость, — отметил в разговоре с “РБК Спорт” Алексей Дементьев, хоккейный агент и бывший скаут клубов НХЛ. — Даже в противостоянии “Локомотива” и “Спартака”, где ярославцы — казалось бы, безоговорочные чемпионы прошлого года, нет гарантии, что они смогут обыграть взбалмошный “Спартак”. Также вернулся тренер Алексей Жамнов (специалист пропустил 16 матчей по медицинским причинам. прим — РБК) в московскую команду, и я думаю, что это придаст определенную мотивацию хоккеистам», — сказал Дементьев «РБК Спорт».
При этом агент отметил, что «Локомотив» — это очень системная команда, которая на протяжении последних лет вырастила новую плеяду чемпионов. Определенную интригу вызывает то, насколько ярославцы смогут защитить титул второй год подряд.
«Динамо» вновь встретится с непроходимым Фукале
Московское «Динамо» впервые начнет плей-офф в качестве явного аутсайдера в паре первого раунда, где встретится с минским одноименным клубом. Московская команда заняла на Западе — 7-е место, предпоследнее для попадание плей-офф, и 11-е в общей таблице. Со столь низкого места «бело-голубые» никогда не начинали плей-офф.
Минский клуб стал одним из самых неудобных соперников для московского «Динамо». Лишь в последнем очном матче российская команда одержала победу. А первые две прошли с явным преимуществом минчан — 7:1, 5:3.
К тому же московское «Динамо» в третий раз подряд встретится с клубом канадского вратаря Зака Фукале. В двух прошлых сезонах «Трактор» Фукале неизменно побеждал столичный клуб в Кубке Гагарина.
К тому же минский клуб обладает лучшей тройкой нападения в лиге. Сэм Энас повторил рекорд результативности лиги, который принадлежит московскому динамовцу Никите Гусеву (89 очков). Алекс Лимож (73) завершил регулярку на третьем месте в списке бомбардиров, Виталий Пинчук (66) — на шестом. При этом Энас (32 гола) и Пинчук (31) заняли второе-третье места в списке снайперов. Также команда обладает одними из самых результативных защитников.
Московское «Динамо» тоже имеет хороший атакующий потенциал. Нападающий Дилан Сикьюра с 27 голами завершил регулярку восьмым в списке лучших снайперов, а защитник Даниил Пыленков (54 очка) — вторым в списке самых результативных защитников и 15-м в рейтинге бомбардиров, где он расположился вслед за одноклубниками Никитой Гусевым и Джорданом Уилом.
Дементьев, отметил, что соперники схожи в агрессивном стиле игры. Он предположил, что преимущество может оказаться на стороне команды из Минска за счет их более молодого состава.
«Думаю, что на сегодняшний момент хоккей меняется в сторону скорости, и хоккеистам среднего возраста это дает определенные преимущества — это как раз у минского “Динамо”, — заявил Деменьев. — В долгосрочной перспективе, матчей шесть-семь, это дает преимущество».
Бывший главный тренер сборной России и московского «Динамо» Владимир Крикунов считает, что большой опыт поможет московскому клубу пройти дальше.
«Я думаю, что московское “Динамо” может за счет опыта выйти в следующий этап. Минску может опыта просто не хватить. Да, они провели хороший сезон, в принципе, хорошо играли, игроков набрали, у них там еще легионеров много… Но посмотрим, конечно же», — поделился мнением с «РБК Спорт» Крикунов.
Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский не верит в московский клуб, за который играл в середине нулевых. «Не думаю, что московское “Динамо” сможет обойти Минск. Я не очень следил за московской командой, но по ходу игры было видно, что она играла нестабильно», — сказал Сушинский «РБК Спорт».
Московское «Динамо» за последние 10 лет лишь раз вылетало из плей-офф в первом раунде — в 2023 году.
Чего ждать от армейское дерби
Самая непредсказуемая пара — противостояние ЦСКА и СКА. В нынешнем сезоне все игры между командами выдались упорным. Каждый из клубов одержал по две победы. И предсказать сход этой серии очень сложно.
«В серии СКА и ЦСКА не очень понятно, кто победит. СКА забивает много, а ЦСКА мало пропускает и мало забивает», — подчеркнул Крикунов.
Дементьев подметил, что обе команды имеют одинаковый стиль игры. «Это быстрый пас, расставание с шайбой. Здесь ЦСКА, возможно, будет играть более консервативно в плей-офф. За этим будет интересно наблюдать», — отметил он.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал эту пару самой интересной. «Для меня самая интересная пара — это дуэль армейцев Москвы и армейцев Петербурга. Фаворитов здесь сложно определить, но я буду болеть за московских армейцев. В остальных парах, в принципе, все логично просчитывается, кто выйдет во второй тур», — заявил Плющев «Советскому Спорту».
Какая пара плей-офф самая интересная на Востоке
Восточная конференция:
«Металлург» (1) — «Сибирь» (8);
Победы: 2−2.
Котировки: 1.09 — 6.20.
«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7);
Победы: 2−2.
Котировки: 1.06 — 9.20.
«Ак Барс» (3) — «Трактор» (4);
Победы: 3−1.
Котировки: 1.40 — 2.95.
«Автомобилист» (5) — «Салават Юлаев» (6);
Победы: 3−1.
Котировки: 1.37 — 3.10.
*Средние показатели на основе данных ведущих букмекерских компаний.
В Восточной конференции, в отличие от Запада, больше определенности. Практически в каждой паре есть явные фавориты.
Выделяется противостояние «Ак Барс» — «Трактор» и «Автомобилист» — «Салават Юлаев».
«Трактор» в этом сезоне играет очень нестабильно, но завершил сезон пятиматчевой победной серией. И если не сбавит темп, то доставит казанцам проблемы.
Больше интриги ожидается в противостоянии «Автомобилиста» и «Салават Юлаев». По составу екатеринбургский «Автомобилист» — явный фаворит. Но уфимский клуб, несмотря на явные проблемы с составом, мощно провел вторую половину чемпионата и уверенно вышел в плей-офф, чего в ноябре никто не ожидал.
Кто является фаворитом Кубка Гагарина
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив», который в прошлом сезоне одержал убедительную победу в финальной серии над челябинским «Трактором» (4−1). «Локомотив» — главный фаворит плей-офф КХЛ. Букмекеры оценивают шансы ярославцев на Кубок Гагарина коэффициентами 3.05 — 3.15.
Следом за ярославцами в списке фаворитов идет магнитогорский «Металлург» с коэффициентами 3.15 — 3.35. Команда Андрея Разина впервые в истории лиги выиграла «регулярку», завоевав Кубок Континента. Также клуб установил рекорд результативности КХЛ за один регулярный чемпионат.
Далее у букмекеров в списке фаворитов следуют омский «Авангард» (средний коэффициент — 5.80), минское «Динамо» и казанский «Ак Барс» (оба по 7.50), московский ЦСКА (9.50).
В топ-10 также входят екатеринбургский «Автомобилист» и московское «Динамо» (оба по 14), петербургский СКА (18), нижегородское «Торпедо», «Северсталь» и московский «Спартак» (у троих по 20).
У букмекеров наименьшие шансы на трофей имеют уфимский «Салават Юлаев» (25), нижнекамский «Нефтехимик» (80) и новосибирская «Сибирь» (150).