Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
0
:
Торпедо
0
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
0
:
СКА
0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
0
:
Трактор
0
Хоккей. НХЛ
24.03
Рейнджерс
:
Оттава
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2

«Автомобилист» повел в серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Источник: ХК "Автомобилист"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:0 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметился Даниэль Спронг (21-я и 23-я минуты).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Автомобилиста». Второй матч противостояния состоится 25 марта в Екатеринбурге. По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял 4-е место в Восточной конференции, «Салават Юлаев» закончил турнир на 5-й строчке.

Автомобилист
2:0
0:0, 2:0, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
23.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 11146 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Вратари
Владимир Галкин
Семен Вязовой
(00:00-58:12)
Семен Вязовой
(58:30-58:53)
1-й период
14:37
Роман Горбунов
14:37
Максим Денежкин
14:37
Алексей Василевский
15:08
Джек Родуолд
15:44
Григорий Панин
2-й период
20:23
Даниэль Спронг
(Джесси Блэкер, Владимир Галкин)
22:49
Даниэль Спронг
(Александр Шаров)
26:50
Александр Шаров
26:50
Девин Броссо
29:22
Роман Горбунов
29:22
Джек Родуолд
3-й период
49:48
Семен Кизимов
49:48
Девин Броссо
50:41
Никита Трямкин
Статистика
Автомобилист
Салават Юлаев
Штрафное время
15
15
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит