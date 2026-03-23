Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
24.03
Рейнджерс
:
Оттава
Все коэффициенты
Хоккей. КХЛ
24.03
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
3
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2

ЦСКА повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ со СКА

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:2 в овертайме обыграл петербургский СКА в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Соркин (36-я и 58-я минуты) и Никита Нестеров (88). У проигравших отличились Николай Голдобин (24) и Сергей Сапего (38).

ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующий матч противостояния состоится 25 марта в Москве. По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял 4-е место в Западной конференции. СКА завершил турнир на 5-й строчке.

ЦСКА и СКА в 10-й раз встречаются в плей-офф КХЛ. Первые три серии выиграла команда из Санкт-Петербурга. Затем шесть раз подряд сильнее оказывался столичный клуб. ЦСКА является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023), СКА завоевывал титул дважды (2015, 2017).

ЦСКА
3:2
0:0, 1:2, 1:0
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
23.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 7230 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Вратари
Дмитрий Гамзин
(00:00-57:06)
Артемий Плешков
Дмитрий Гамзин
(c 57:29)
2-й период
23:01
Николай Голдобин
(Сергей Плотников)
27:41
Матвей Поляков
35:03
Максим Соркин
(Виталий Абрамов)
37:49
Сергей Сапего
(Николай Голдобин, Скотт Уилсон)
3-й период
52:04
Денис Гурьянов
57:29
Максим Соркин
(Никита Нестеров, Николай Коваленко)
Овертайм
62:05
Андрей Педан
70:33
Дмитрий Саморуков
73:39
Андрей Педан
80:38
Павел Коледов
86:01
Никита Нестеров
(Дмитрий Бучельников)
Статистика
ЦСКА
СКА
Штрафное время
4
8
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит