Армейское дерби затянулось до второго овертайма. И ЦСКА повел в серии

ЦСКА и СКА лихорадило почти весь сезон. Московских армейцев — из-за грандиозной смены философии после возвращения Игоря Никитина. Петербуржцев — из-за перестановок в тренерском штабе и поиска идентичности, за которую отвечает Игорь Ларионов вместе с помощниками. В первой половине регулярного чемпионата команды делили восьмое и девятое места на Западе, но к концовке поправили позиции и в итоге встретились в первом раунде плей-офф, подарив серию с самой громкой вывеской.
СКА подогрел интерес к ее старту еще днем: петербуржцы неожиданно объявили о расторжении контракта с Брэнданом Лайпсиком. Интриг по составам было немного. Главная касалась гостей — кого Ларионов выберет основным вратарем. СКА подбирал голкипера под конкретного соперника, и начать серию с ЦСКА доверили Артемию Плешкову.
В первом периоде серьезной работы у него было немного. Его визави Дмитрий Гамзин вступал в игру чаще, а Егор Савиков в одном из эпизодов попал в штангу. Москвичи активно начали матч, но их давление не принесло результата.
СКА выглядел нацеленнее на ворота и нашел свой момент во втором периоде. Система Никитина работает, пока игроки избегают индивидуальных ошибок. Опрометчивое решение Ивана Патрихаева остановить шайбу рукой в средней зоне привело к выходу один на один Николая Голдобина. Форвард огорчил бывшую команду, переиграв Гамзина, несмотря на попытку Патрихаева исправить ситуацию и зацепить соперника клюшкой.
ЦСКА включился после пропущенного гола. Реакция последовала быстро: москвичи заработали большинство. Реализовать его не удалось, но на этой волне команда сравняла счет. Максим Соркин сам создал момент и был вознагражден за настырность — шайба рикошетом от защитника СКА оказалась в воротах.
Сергей Сапего за короткий отрезок оформил дубль. Сначала шайба от его конька юркнула в ворота в эпизоде с голом Соркина, а через две минуты белорус вновь вывел команду вперед. Во втором голе СКА также поучаствовали Плотников и Голдобин: после их передачи Сапего мощно бросил, и Гамзин не успел сомкнуть щитки.
Еще в первом периоде петербуржцы потеряли Валентина Зыкова. Форвард провел две смены, дважды попал под силовые приемы Прохора Полтапова и больше не выходил на лед. Ларионову пришлось перестраивать звенья и даже использовать в атаке защитника Маркуса Филлипса.
В концовке третьего периода гости на время потеряли и Матвея Короткого. Денис Гурьянов в безобидной ситуации толкнул форварда СКА в спину. Короткий отправился в раздевалку, но вскоре вернулся, а Гурьянов получил штраф. ЦСКА снова столкнулся со старой проблемой — невынужденными удалениями в ключевые моменты. Москвичи отбились, а затем сравняли счет: Соркин оформил дубль, быстро реализовав атаку после выигранного вбрасывания.
Армейское дерби получилось таким, как и ожидали. Москвичи не форсировали события, за исключением стартового отрезка. СКА грамотно пользовался своими моментами. Матч перешел в овертайм. Первый дополнительный период дробился из-за частых удалений. Опаснее выглядел ЦСКА. Хозяева были лучше готовы физически, а еще Никитин сократил ротацию: почти не играли Калинин, Чуркин и Гарднер.
СКА продолжил удаляться и во втором овертайме, но большинство ЦСКА по-прежнему не работало. Самый опасный момент создал Никита Нестеров, мощно бросив от синей линии, но Плешков эффектно справился с ним ловушкой. Но в итоге именно настойчивый Нестеров принес ЦСКА победу, забив уже в равных составах. Снова сработал трафик перед воротами: шайба залетела после рикошета от Михаила Воробьева.
Первый матч армейского дерби остался за ЦСКА. После такой игры сомнений почти не остается: серия получится долгой.
Автор: Михаил Скрыль
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Дмитрий Гамзин
(00:00-27:38)
Артемий Плешков
(00:00-86:01)
Дмитрий Гамзин
(27:41-57:06)
Дмитрий Гамзин
(57:29-86:01)
23:01
Николай Голдобин
(Сергей Плотников)
27:41
Матвей Поляков
35:03
Максим Соркин
(Виталий Абрамов)
37:49
Сергей Сапего
(Николай Голдобин, Скотт Уилсон)
52:04
Денис Гурьянов
57:29
Максим Соркин
(Никита Нестеров, Николай Коваленко)
62:05
Андрей Педан
70:33
Дмитрий Саморуков
73:39
Андрей Педан
80:38
Павел Коледов
86:01
Никита Нестеров
(Дмитрий Бучельников, Мак Холлоуэлл)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
