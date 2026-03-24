Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
3
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2

В СКА хотят получить разъяснения по судейству в матче с ЦСКА

СКА проиграл во втором овертайме со счетом 2:3.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. СКА хотел бы получить разъяснения по ряду судейских решений в первом матче стартового раунда серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА в Москве. Об этом журналистам сообщил главный тренер гостей Игорь Ларионов.

СКА проиграл во втором овертайме со счетом 2:3.

«Кое-какие вещи мы отправим в лигу Алексею Анисимову (главный арбитр КХЛ — прим. ТАСС), так как у нас есть масса вопросов по судейству», — сказал Ларионов.

Вратарь СКА Артемий Плешков отразил 46 бросков. «В течение всего сезона мы использовали двух вратарей и не будем пока делать выводы по тому, кто сыграет. Хорошее начало нашей серии, напряженное. Не удалось победить, но горжусь ребятами, где-то чуть не повезло. Главное — восстановиться, провести правильно день. В овертайме была усталость, у нас было 11 нападающих, играли в три тройки, чтобы созидать. Маркус Филлипс играл в обороне и атаке», — пояснил он.

В следующем матче с ЦСКА должен сыграть канадский нападающий Джозеф Бландизи. Ларионов рассказал о состоянии форварда Валентина Зыкова, который сыграл только в первом периоде. «Я к нему приходил в первом периоде. Хоккеисты — ребята мужественные, больше сказать не могу. На данный момент не все так хорошо, но давайте дождемся утра», — пояснил он.

Счет в серии до четырех побед — 1−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится в Москве 25 марта.

ЦСКА
3:2
0:0, 1:2, 1:0
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
23.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 7230 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Вратари
Дмитрий Гамзин
(00:00-27:38)
Артемий Плешков
(00:00-86:01)
Дмитрий Гамзин
(27:41-57:06)
Дмитрий Гамзин
(57:29-86:01)
2-й период
23:01
Николай Голдобин
(Сергей Плотников)
27:41
Матвей Поляков
35:03
Максим Соркин
(Виталий Абрамов)
37:49
Сергей Сапего
(Николай Голдобин, Скотт Уилсон)
3-й период
52:04
Денис Гурьянов
57:29
Максим Соркин
(Никита Нестеров, Николай Коваленко)
Овертайм
62:05
Андрей Педан
70:33
Дмитрий Саморуков
73:39
Андрей Педан
80:38
Павел Коледов
86:01
Никита Нестеров
(Дмитрий Бучельников, Мак Холлоуэлл)
Статистика
ЦСКА
СКА
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит