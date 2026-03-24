В СКА хотят получить разъяснения по судейству в матче с ЦСКА

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. СКА хотел бы получить разъяснения по ряду судейских решений в первом матче стартового раунда серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА в Москве. Об этом журналистам сообщил главный тренер гостей Игорь Ларионов.
СКА проиграл во втором овертайме со счетом 2:3.
«Кое-какие вещи мы отправим в лигу Алексею Анисимову (главный арбитр КХЛ — прим. ТАСС), так как у нас есть масса вопросов по судейству», — сказал Ларионов.
Вратарь СКА Артемий Плешков отразил 46 бросков. «В течение всего сезона мы использовали двух вратарей и не будем пока делать выводы по тому, кто сыграет. Хорошее начало нашей серии, напряженное. Не удалось победить, но горжусь ребятами, где-то чуть не повезло. Главное — восстановиться, провести правильно день. В овертайме была усталость, у нас было 11 нападающих, играли в три тройки, чтобы созидать. Маркус Филлипс играл в обороне и атаке», — пояснил он.
В следующем матче с ЦСКА должен сыграть канадский нападающий Джозеф Бландизи. Ларионов рассказал о состоянии форварда Валентина Зыкова, который сыграл только в первом периоде. «Я к нему приходил в первом периоде. Хоккеисты — ребята мужественные, больше сказать не могу. На данный момент не все так хорошо, но давайте дождемся утра», — пояснил он.
Счет в серии до четырех побед — 1−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч состоится в Москве 25 марта.
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Дмитрий Гамзин
(00:00-27:38)
Артемий Плешков
(00:00-86:01)
Дмитрий Гамзин
(27:41-57:06)
Дмитрий Гамзин
(57:29-86:01)
23:01
Николай Голдобин
(Сергей Плотников)
27:41
Матвей Поляков
35:03
Максим Соркин
(Виталий Абрамов)
37:49
Сергей Сапего
(Николай Голдобин, Скотт Уилсон)
52:04
Денис Гурьянов
57:29
Максим Соркин
(Никита Нестеров, Николай Коваленко)
62:05
Андрей Педан
70:33
Дмитрий Саморуков
73:39
Андрей Педан
80:38
Павел Коледов
86:01
Никита Нестеров
(Дмитрий Бучельников, Мак Холлоуэлл)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит