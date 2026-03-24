Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.10
П2
6.20
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
3
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2

Никитин после победы над СКА в плей-офф: «Еще рано обсуждать, это только первый матч»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе над СКА (3:2 ОТ) в первом матче стартового раунда плей-офф КХЛ.

Источник: РИАМО

«Тяжелая победа, готовимся дальше. Полтапов подвергался жесткой игре со стороны соперника? Я думаю, что это плей-офф. Прохор удар держит и сам может ответить. У нас есть план. Это плей-офф, мужское соревнование. Для Прохора это хороший опыт.

ЦСКА оказался сильнее в физическом плане, чем СКА? Думаю, что рано еще это обсуждать, это только первый матч плей-офф. Он часто довольно сумбурно проходит. Говорить о функциональном состоянии, наверное, можно только после серии.

Соперник достаточно грамотно оборонялся, поэтому понимали, что ситуации вбрасывания может не предоставиться. Плюс, у нас Карнаухов как раз был свежий. Обстоятельства подсказали, что надо брать сейчас. Все равно это хоккей. Забили — здорово. Парни молодчики, достаточно хладнокровно разобрались», — приводятся слова Никитина на сайте клуба.

ЦСКА
3:2
0:0, 1:2, 1:0
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
23.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 7230 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Вратари
Дмитрий Гамзин
(00:00-27:38)
Артемий Плешков
(00:00-86:01)
Дмитрий Гамзин
(27:41-57:06)
Дмитрий Гамзин
(57:29-86:01)
2-й период
23:01
Николай Голдобин
(Сергей Плотников)
27:41
Матвей Поляков
35:03
Максим Соркин
(Виталий Абрамов)
37:49
Сергей Сапего
(Николай Голдобин, Скотт Уилсон)
3-й период
52:04
Денис Гурьянов
57:29
Максим Соркин
(Никита Нестеров, Николай Коваленко)
Овертайм
62:05
Андрей Педан
70:33
Дмитрий Саморуков
73:39
Андрей Педан
80:38
Павел Коледов
86:01
Никита Нестеров
(Дмитрий Бучельников, Мак Холлоуэлл)
Статистика
ЦСКА
СКА
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит