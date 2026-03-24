Никитин после победы над СКА в плей-офф: «Еще рано обсуждать, это только первый матч»

«Тяжелая победа, готовимся дальше. Полтапов подвергался жесткой игре со стороны соперника? Я думаю, что это плей-офф. Прохор удар держит и сам может ответить. У нас есть план. Это плей-офф, мужское соревнование. Для Прохора это хороший опыт.



ЦСКА оказался сильнее в физическом плане, чем СКА? Думаю, что рано еще это обсуждать, это только первый матч плей-офф. Он часто довольно сумбурно проходит. Говорить о функциональном состоянии, наверное, можно только после серии.



Соперник достаточно грамотно оборонялся, поэтому понимали, что ситуации вбрасывания может не предоставиться. Плюс, у нас Карнаухов как раз был свежий. Обстоятельства подсказали, что надо брать сейчас. Все равно это хоккей. Забили — здорово. Парни молодчики, достаточно хладнокровно разобрались», — приводятся слова Никитина на сайте клуба.