Никитин после победы над СКА в плей-офф: «Еще рано обсуждать, это только первый матч»

«Тяжелая победа, готовимся дальше. Полтапов подвергался жесткой игре со стороны соперника? Я думаю, что это плей-офф. Прохор удар держит и сам может ответить. У нас есть план. Это плей-офф, мужское соревнование. Для Прохора это хороший опыт.
ЦСКА оказался сильнее в физическом плане, чем СКА? Думаю, что рано еще это обсуждать, это только первый матч плей-офф. Он часто довольно сумбурно проходит. Говорить о функциональном состоянии, наверное, можно только после серии.
Соперник достаточно грамотно оборонялся, поэтому понимали, что ситуации вбрасывания может не предоставиться. Плюс, у нас Карнаухов как раз был свежий. Обстоятельства подсказали, что надо брать сейчас. Все равно это хоккей. Забили — здорово. Парни молодчики, достаточно хладнокровно разобрались», — приводятся слова Никитина на сайте клуба.
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Дмитрий Гамзин
(00:00-27:38)
Артемий Плешков
(00:00-86:01)
Дмитрий Гамзин
(27:41-57:06)
Дмитрий Гамзин
(57:29-86:01)
23:01
Николай Голдобин
(Сергей Плотников)
27:41
Матвей Поляков
35:03
Максим Соркин
(Виталий Абрамов)
37:49
Сергей Сапего
(Николай Голдобин, Скотт Уилсон)
52:04
Денис Гурьянов
57:29
Максим Соркин
(Никита Нестеров, Николай Коваленко)
62:05
Андрей Педан
70:33
Дмитрий Саморуков
73:39
Андрей Педан
80:38
Павел Коледов
86:01
Никита Нестеров
(Дмитрий Бучельников, Мак Холлоуэлл)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
