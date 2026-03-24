Любимчик Ротенберга сбежал в Лас-Вегас. Белоруса Мойсевича мариновали в СКА, он был одной ногой в «Шанхае»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Металлург Мг
3
:
Сибирь
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
21.00
П2
100.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
2
:
Нефтехимик
2
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.00
П2
6.25
Хоккей. НХЛ
25.03
Айлендерс
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.22
Хоккей. НХЛ
25.03
Бостон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.42
П2
3.53
Хоккей. НХЛ
25.03
Детройт
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
25.03
Монреаль
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
25.03
Питтсбург
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.11
X
4.40
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
25.03
Филадельфия
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.20
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
25.03
Флорида
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
25.03
Тампа-Бэй
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.40
П2
3.26
Хоккей. НХЛ
25.03
Виннипег
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
25.03
Даллас
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
25.03
Нэшвилл
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
25.03
Сент-Луис
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.20
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
25.03
Калгари
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
25.03
Юта
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.40
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
25.03
Ванкувер
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.50
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Динамо М
П1
X
П2

Любимчик Ротенберга сбежал в Лас-Вегас. Белоруса Мойсевича мариновали в СКА, он был одной ногой в «Шанхае»

Отъезд от безысходности.

Источник: Sport24

Перед стартом плей-офф СКА сделал два удивительных изменения в составе. Так как дедлайн случился 25 января, совершать трансферы «на вход» петербуржцы не могли. Зато расстаться с игроками им никто не мешал. И с разницей в несколько дней они расстались с Павлом Мойсевичем и Бренданом Лайпсиком. Ни то, ни другое решение «армейцы» никак не прокомментировали. И если будущее канадца с российским паспортом пока остается под большим знаком вопроса, то белорусский голкипер, таже желавший озаботиться российским гражданством, нашелся в Лас-Вегасе.

19 марта 21-летний вратарь расторг контракт со СКА, то есть остался еще и должен петербуржскому клубу. При этом «армейцы» сохранили за собой права на голкипера. Если Мойсевич вернется в КХЛ, то его судьбой будут распоряжаться «армейцы». А в этом сезоне они ей распорядились так, что не дали Мойсевичу сыграть хотя бы матч в КХЛ. Собственно, это и стало истинной причиной отъезда белоруса за океан.

А ведь в воротах СКА Мойсевич впервые появился еще в 2023 году, в матче против «Куньлуня». Главный тренер армейцев Роман Ротенберг, чтобы взбодрить свою команду, выпустил 19-летнего Мойсевича. После этого СКА забил пять голов подряд и увез из Подмосковья важную победу. С дебюта в КХЛ Мойсевич не пропускал 242 минуты подряд. Этого хватило для рекорда по продолжительности сухой серии со старта сезона. С тех пор, на какое-то время, Павел стал любимчиком Ротенберга.

Несмотря на то, что Ротенберг нередко объяснял веру в Мойсевича тем, что тот выигрывал Кубок Харламова, уже бывший главный тренер петербуржцев аномально часто менял белоруса. В прошлом сезоне чаще с игры не снимали ни одного вратаря СКА, а может быть и во всей КХЛ Мойсевичу не было равных. Стоит ли говорить, что такой сомнительный рекорд не мог не сказаться на молодом голкипере?

В прошлом сезоне Мойсевич успел поиграть во всех трех лигах, а в ВХЛ и МХЛ принимал участие в плей-офф. Но все-таки чаще появлялся в воротах главной команды. В СКА, по сути, было три молодых и почти равных голкипера: Плешков, Заврагин и Мойсевич. А в это межсезонье к ним добавился Иванов, вернувшийся из сочинской аренды. Так Павел стал четвертым лишним. Да и покровителя в лице Ротенберга уже не было, а место в фарм-клубе занял Заврагин.

Тем временем даже за «СКА ВМФ» Мойсевич не играл с 15 ноября по 28 января. Большую часть этого времени решался вопрос о его переходе в «Шанхай», который терпел настоящее бедствие из-за эпидемии травм вратарей. В Санкт-Петербург должен был отправиться Адам Кленденинг. Тот, что потом на повышенных тонах общался с Ильей Каблуковым. Тот, что когда-то, по стечению обстоятельств, был клиентом Игоря Ларионова. Тот, что должен был заменить травмированного Тревора Мерфи.

Однако в какой-то момент китайская сторона захотела большего (добавить в сделку ещё одного игрока), и в результате торгов СКА отступил, отозвав Мойсевича. На срыв переговоров повлияло то, что в обоих клубах сразу несколько центров принятий решений. Нет никакой гарантии, что Кленденинг был бы лучше сегодняшнего Савикова, а Мойсевич потянул бы первого номера и, в конце концов, не травмировался бы как остальные вратари «Драконов». Но хотя бы играл в КХЛ, а не в ВХЛ.

Поразительно, но Мойсевич даже успел побывать в расположении китайской команды, а на «СКА Арене», где выступает «Шанхай Дрэгонс», даже была подготовлена табличка на персональном месте Павла. Но не срослось. С тех пор Мойсевич всего четыре раза выходил в стартовом составе «армейцев» в ВХЛ, а когда фарм-клуб петербуржцев не попал в плей-офф, с Павлом попрощались.

Мойсевич отправился в Лас-Вегас. Павел был выбран «Вегасом» на драфте НХЛ-2024 под 83-м общим номером. А в летнем рейтинге главных проспектов «Голден Найтс» белорусский вратарь СКА занял приличное 7-е место. Среди голкиперов он котируется вторым после Карла Линдбома. 22-летний швед прямо сейчас является основным голкипером фарм-клуба «рыцарей». Так что Мойсевичу и в АХЛ будет трудно сходу получить солидное игровое время. Скорее всего, не обойдется без Ист Коста.

В отдаленной перспективе можно представить, что Мойсевич, заключивший 3-летний контракт с «Голден Найтс», пробьется в НХЛ. Потенциал у него для этого есть. А из вратарей основного состава «рыцарей» долгосрочный контракт есть только у Эдина Хилла. В теории одно из мест откроется для вратарей «Вегаса» уже совсем скоро, в предстоящее межсезонье. Вопрос в том, сумеет ли Мойсевич, целый сезон не игравший в КХЛ, сразу воспользоваться своим шансом. То, что его когда-то ценил Ротенберг, не стало для Павла пропуском в большой хоккей. В Лас-Вегас он уезжает от безысходности, а она, в свою очередь, возникла из-за чрезмерной вратарской конкуренции, которую однажды посеял Роман Борисович.