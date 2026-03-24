Любимчик Ротенберга сбежал в Лас-Вегас. Белоруса Мойсевича мариновали в СКА, он был одной ногой в «Шанхае»

Перед стартом плей-офф СКА сделал два удивительных изменения в составе. Так как дедлайн случился 25 января, совершать трансферы «на вход» петербуржцы не могли. Зато расстаться с игроками им никто не мешал. И с разницей в несколько дней они расстались с Павлом Мойсевичем и Бренданом Лайпсиком. Ни то, ни другое решение «армейцы» никак не прокомментировали. И если будущее канадца с российским паспортом пока остается под большим знаком вопроса, то белорусский голкипер, таже желавший озаботиться российским гражданством, нашелся в Лас-Вегасе.
19 марта 21-летний вратарь расторг контракт со СКА, то есть остался еще и должен петербуржскому клубу. При этом «армейцы» сохранили за собой права на голкипера. Если Мойсевич вернется в КХЛ, то его судьбой будут распоряжаться «армейцы». А в этом сезоне они ей распорядились так, что не дали Мойсевичу сыграть хотя бы матч в КХЛ. Собственно, это и стало истинной причиной отъезда белоруса за океан.
А ведь в воротах СКА Мойсевич впервые появился еще в 2023 году, в матче против «Куньлуня». Главный тренер армейцев Роман Ротенберг, чтобы взбодрить свою команду, выпустил 19-летнего Мойсевича. После этого СКА забил пять голов подряд и увез из Подмосковья важную победу. С дебюта в КХЛ Мойсевич не пропускал 242 минуты подряд. Этого хватило для рекорда по продолжительности сухой серии со старта сезона. С тех пор, на какое-то время, Павел стал любимчиком Ротенберга.
Несмотря на то, что Ротенберг нередко объяснял веру в Мойсевича тем, что тот выигрывал Кубок Харламова, уже бывший главный тренер петербуржцев аномально часто менял белоруса. В прошлом сезоне чаще с игры не снимали ни одного вратаря СКА, а может быть и во всей КХЛ Мойсевичу не было равных. Стоит ли говорить, что такой сомнительный рекорд не мог не сказаться на молодом голкипере?
В прошлом сезоне Мойсевич успел поиграть во всех трех лигах, а в ВХЛ и МХЛ принимал участие в плей-офф. Но все-таки чаще появлялся в воротах главной команды. В СКА, по сути, было три молодых и почти равных голкипера: Плешков, Заврагин и Мойсевич. А в это межсезонье к ним добавился Иванов, вернувшийся из сочинской аренды. Так Павел стал четвертым лишним. Да и покровителя в лице Ротенберга уже не было, а место в фарм-клубе занял Заврагин.
Тем временем даже за «СКА ВМФ» Мойсевич не играл с 15 ноября по 28 января. Большую часть этого времени решался вопрос о его переходе в «Шанхай», который терпел настоящее бедствие из-за эпидемии травм вратарей. В Санкт-Петербург должен был отправиться Адам Кленденинг. Тот, что потом на повышенных тонах общался с Ильей Каблуковым. Тот, что когда-то, по стечению обстоятельств, был клиентом Игоря Ларионова. Тот, что должен был заменить травмированного Тревора Мерфи.
Однако в какой-то момент китайская сторона захотела большего (добавить в сделку ещё одного игрока), и в результате торгов СКА отступил, отозвав Мойсевича. На срыв переговоров повлияло то, что в обоих клубах сразу несколько центров принятий решений. Нет никакой гарантии, что Кленденинг был бы лучше сегодняшнего Савикова, а Мойсевич потянул бы первого номера и, в конце концов, не травмировался бы как остальные вратари «Драконов». Но хотя бы играл в КХЛ, а не в ВХЛ.
Поразительно, но Мойсевич даже успел побывать в расположении китайской команды, а на «СКА Арене», где выступает «Шанхай Дрэгонс», даже была подготовлена табличка на персональном месте Павла. Но не срослось. С тех пор Мойсевич всего четыре раза выходил в стартовом составе «армейцев» в ВХЛ, а когда фарм-клуб петербуржцев не попал в плей-офф, с Павлом попрощались.
Мойсевич отправился в Лас-Вегас. Павел был выбран «Вегасом» на драфте НХЛ-2024 под 83-м общим номером. А в летнем рейтинге главных проспектов «Голден Найтс» белорусский вратарь СКА занял приличное 7-е место. Среди голкиперов он котируется вторым после Карла Линдбома. 22-летний швед прямо сейчас является основным голкипером фарм-клуба «рыцарей». Так что Мойсевичу и в АХЛ будет трудно сходу получить солидное игровое время. Скорее всего, не обойдется без Ист Коста.
В отдаленной перспективе можно представить, что Мойсевич, заключивший 3-летний контракт с «Голден Найтс», пробьется в НХЛ. Потенциал у него для этого есть. А из вратарей основного состава «рыцарей» долгосрочный контракт есть только у Эдина Хилла. В теории одно из мест откроется для вратарей «Вегаса» уже совсем скоро, в предстоящее межсезонье. Вопрос в том, сумеет ли Мойсевич, целый сезон не игравший в КХЛ, сразу воспользоваться своим шансом. То, что его когда-то ценил Ротенберг, не стало для Павла пропуском в большой хоккей. В Лас-Вегас он уезжает от безысходности, а она, в свою очередь, возникла из-за чрезмерной вратарской конкуренции, которую однажды посеял Роман Борисович.