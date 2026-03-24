Любимчик Ротенберга сбежал в Лас-Вегас. Белоруса Мойсевича мариновали в СКА, он был одной ногой в «Шанхае»

В отдаленной перспективе можно представить, что Мойсевич, заключивший 3-летний контракт с «Голден Найтс», пробьется в НХЛ. Потенциал у него для этого есть. А из вратарей основного состава «рыцарей» долгосрочный контракт есть только у Эдина Хилла. В теории одно из мест откроется для вратарей «Вегаса» уже совсем скоро, в предстоящее межсезонье. Вопрос в том, сумеет ли Мойсевич, целый сезон не игравший в КХЛ, сразу воспользоваться своим шансом. То, что его когда-то ценил Ротенберг, не стало для Павла пропуском в большой хоккей. В Лас-Вегас он уезжает от безысходности, а она, в свою очередь, возникла из-за чрезмерной вратарской конкуренции, которую однажды посеял Роман Борисович.