Голкипер «Ак Барса» стал лучшим бомбардиром среди вратарей в истории КХЛ

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов установил новый бомбардирский рекорд среди вратарей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с учетом плей-офф за всю историю лиги.
«Ак Барс» в среду принимает челябинский «Трактор» в рамках второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина. В начале второго периода Билялов отдал голевую передачу на Артема Галимова, которая стала для него 16-й за карьеру в КХЛ.
30-летний голкипер теперь является единоличным лучшим бомбардиром среди вратарей за всю историю КХЛ. Ранее он делил рекорд с чехом Якубом Коваржем, который за время выступления за екатеринбургский «Автомобилист» и череповецкую «Северсталь» отдал 15 передач.
Билялов выступает в КХЛ с сезона-2013/14. Всего в его активе 388 матчей и 207 побед. В составе сборной России голкипер взял серебро Олимпийских игр 2022 года в Пекине.