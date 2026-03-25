26.03
Баффало
:
Бостон
26.03
Торонто
:
Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Торпедо
0
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
СКА
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Трактор
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Салават Юлаев
1
Голкипер «Ак Барса» стал лучшим бомбардиром среди вратарей в истории КХЛ

Голкипер «Ак Барса» Билялов стал лучшим бомбардиром среди вратарей в истории КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов установил новый бомбардирский рекорд среди вратарей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с учетом плей-офф за всю историю лиги.

«Ак Барс» в среду принимает челябинский «Трактор» в рамках второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина. В начале второго периода Билялов отдал голевую передачу на Артема Галимова, которая стала для него 16-й за карьеру в КХЛ.

30-летний голкипер теперь является единоличным лучшим бомбардиром среди вратарей за всю историю КХЛ. Ранее он делил рекорд с чехом Якубом Коваржем, который за время выступления за екатеринбургский «Автомобилист» и череповецкую «Северсталь» отдал 15 передач.

Билялов выступает в КХЛ с сезона-2013/14. Всего в его активе 388 матчей и 207 побед. В составе сборной России голкипер взял серебро Олимпийских игр 2022 года в Пекине.