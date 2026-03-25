ЦСКА вновь обыграл СКА в матче первого раунда Кубка Гагарина

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин одержал свою 500-ю победу в КХЛ. В качестве тренера он завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2018/19 с ЦСКА и сезоне-2024/25 с ярославским «Локомотивом». Защитник московских армейцев Никита Нестеров провел свой 600-й матч в лиге.