Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
26.03
Баффало
:
Бостон
П1
1.83
X
4.60
П2
3.76
Хоккей. НХЛ
26.03
Торонто
:
Рейнджерс
П1
2.64
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2

ЦСКА вновь обыграл СКА в матче первого раунда Кубка Гагарина

Хоккеисты ЦСКА во второй раз обыграли СКА в матче первого раунда Кубка Гагарина.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА выиграл у петербургского СКА во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в среду в Москве и завершилась победой столичного клуба со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Павел Карнаухов (20-я минута), Денис Гурьянов (31), Тахир Мингачев (43) и Дмитрий Бучельников (47). У СКА отличились Джозеф Бландизи (2) и Никита Дишковский (59).

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин одержал свою 500-ю победу в КХЛ. В качестве тренера он завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2018/19 с ЦСКА и сезоне-2024/25 с ярославским «Локомотивом». Защитник московских армейцев Никита Нестеров провел свой 600-й матч в лиге.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «красно-синих». Третья игра пройдет в Санкт-Петербурге 27 марта.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА финишировал на пятой строчке.

ЦСКА
4:2
1:1, 1:0, 2:1
СКА
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
25.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9635 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Вратари
Дмитрий Гамзин
Артемий Плешков
(00:00-55:17)
Артемий Плешков
(58:14-58:22)
Артемий Плешков
(c 59:41)
1-й период
00:15
Никита Нестеров
01:43
Джозеф Бландизи
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
06:32
Михаил Воробьев
07:45
Командный штраф
18:53
Максим Соркин
18:53
Андрей Педан
19:52
Павел Карнаухов
2-й период
23:58
Николай Голдобин
30:02
Денис Гурьянов
(Николай Коваленко)
37:09
Иван Патрихаев
3-й период
42:16
Тахир Мингачев
(Сергей Калинин, Ретт Гарднер)
45:46
Андрей Педан
46:11
Дмитрий Бучельников
(Максим Соркин, Прохор Полтапов)
58:14
Никита Дишковский
(Матвей Короткий, Сергей Плотников)
Статистика
ЦСКА
СКА
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит