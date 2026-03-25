ЦСКА вновь обыграл СКА в матче первого раунда Кубка Гагарина

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА выиграл у петербургского СКА во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в среду в Москве и завершилась победой столичного клуба со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Павел Карнаухов (20-я минута), Денис Гурьянов (31), Тахир Мингачев (43) и Дмитрий Бучельников (47). У СКА отличились Джозеф Бландизи (2) и Никита Дишковский (59).
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин одержал свою 500-ю победу в КХЛ. В качестве тренера он завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2018/19 с ЦСКА и сезоне-2024/25 с ярославским «Локомотивом». Защитник московских армейцев Никита Нестеров провел свой 600-й матч в лиге.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «красно-синих». Третья игра пройдет в Санкт-Петербурге 27 марта.
По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА финишировал на пятой строчке.
Игорь Никитин
Игорь Ларионов
Дмитрий Гамзин
Артемий Плешков
(00:00-55:17)
Артемий Плешков
(58:14-58:22)
Артемий Плешков
(c 59:41)
00:15
Никита Нестеров
01:43
Джозеф Бландизи
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
06:32
Михаил Воробьев
07:45
Командный штраф
18:53
Максим Соркин
18:53
Андрей Педан
19:52
Павел Карнаухов
23:58
Николай Голдобин
30:02
Денис Гурьянов
(Николай Коваленко)
37:09
Иван Патрихаев
42:16
Тахир Мингачев
(Сергей Калинин, Ретт Гарднер)
45:46
Андрей Педан
46:11
Дмитрий Бучельников
(Максим Соркин, Прохор Полтапов)
58:14
Никита Дишковский
(Матвей Короткий, Сергей Плотников)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
