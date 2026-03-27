Московское «Динамо» не готово к плей-офф. Зачем увольняли Кудашова?

Теперь Козлову предстоит подвиг, чтобы выбраться с 0−2 против минчан. Единственный тренер в клубной истории, кому это удавалось, — Алексей Кудашов, уволенный в начале регулярного чемпионата. Он делал это дважды — в сериях с «Северсталью» и «Ак Барсом». Но сейчас нет предпосылок, что минчане отдадут серию, которая складывается по их сценарию. Дмитрий Квартальнов научен горьким опытом: год назад с ЦСКА «зубры» также вели 2−0 после домашних матчей, затем позволили сравнять счет в Москве, но в итоге все равно вышли в следующий раунд.