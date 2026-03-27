Московское «Динамо» не готово к плей-офф. Зачем увольняли Кудашова?

Кубок Гагарина. Первый раунд
«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 2−0 в серии.
Четыре из восьми серий первого раунда плей-офф начались с уверенных 2−0 в пользу хозяев. «Металлург», «Ак Барс», ЦСКА и минское «Динамо» забрали стартовые матчи. Но если шансы «Сибири», «Трактора» и отчасти СКА изначально выглядели скромнее, то перспективы московского «Динамо» казались куда более оптимистичными. По составу бело-голубые уступают «зубрам» разве что в линии обороны. Вратарская позиция выглядит предпочтительнее у москвичей, а по глубине атаки команда Вячеслава Козлова точно не слабее.
На деле же «Динамо» получило два закономерных поражения и заметно усложнило себе жизнь в серии.
Теперь Козлову предстоит подвиг, чтобы выбраться с 0−2 против минчан. Единственный тренер в клубной истории, кому это удавалось, — Алексей Кудашов, уволенный в начале регулярного чемпионата. Он делал это дважды — в сериях с «Северсталью» и «Ак Барсом». Но сейчас нет предпосылок, что минчане отдадут серию, которая складывается по их сценарию. Дмитрий Квартальнов научен горьким опытом: год назад с ЦСКА «зубры» также вели 2−0 после домашних матчей, затем позволили сравнять счет в Москве, но в итоге все равно вышли в следующий раунд.
Проблемы бело-голубых — на поверхности. Команда не успевает за скоростями соперника и не реализует свои редкие моменты. Во втором матче при счете 1:2 у «Динамо» были шансы отыграться — один только Игорь Ожиганов запорол несколько попыток. В целом же забить больше одного гола Заку Фукале при 17 бросках за матч — задача почти невыполнимая. С такой беззубой атакой сложно зацепиться за результат.
Еще в концовке регулярного чемпионата вратарская линия минчан вызывала беспокойство: Фукале действовал нестабильно, Василий Демченко также не добавлял уверенности. Но в плей-офф канадец собрался. Его сильная сторона — умение прибавлять именно в кубковых матчах. При этом москвичи практически не создают ему дискомфорта: мало нагружают, не лезут на пятак, не пытаются вывести из равновесия, зная, что Зак подвержен эмоциям.
Безыдейность в атаке дополняется проблемами с дисциплиной. Во втором матче их удалось сократить, а вот в первом бело-голубые допустили слишком много брака и индивидуальных ошибок. С таким уровнем концентрации в плей-офф делать нечего, особенно против мотивированного и агрессивного соперника, который наказывает за небрежность.
Минчане выигрывают и в желании. Достаточно вспомнить третий гол Сергея Кузнецова: к пустым воротам он рванул так, будто это финал Кубка Гагарина. В итоге выиграл борьбу у Никиты Гусева и окончательно похоронил интригу. Гусев же понадеялся на свое мастерство, пытался попасть по шайбе в воздухе, но промахнулся. Соперник этим воспользовался. В одном этом моменте — отражение всей динамовской серии.
Команда Козлова пока выглядит не готовой к темпу и интенсивности, которые предлагает соперник. Минск быстрее, агрессивнее, чаще владеет шайбой и доводит ее до ворот. Владислав Подъяпольский, несмотря на шесть пропущенных шайб за два неполных матча, вряд ли заслуживает серьезной критики. Он держал «Динамо» в игре, тогда как разница по моментам выглядит пугающей. Статбригада КХЛ по итогам второго матча насчитала 3,17 против 0,98 по показателю суммарного xG (ожидаемые голы). Выход Максима Моторыгина не исправит ситуацию — прежде всего надо пробудить нападение.
Показательно, что самым ярким эпизодом «Динамо» во втором матче стал тайм-аут, во время которого ассистент Козлова Равиль Якубов послал оператора по известному адресу. Эти бы эмоции направить бело-голубым в нужное русло. Пока они будут проигрывать в скорости, борьбе и желании, справиться с минчанами не получится. В режим плей-офф в этой серии включалась только команда Квартальнова. Москвичам светит закономерный вылет в первом раунде. И ради этого они увольняли Кудашова в начале сезона?