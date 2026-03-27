Крикунов осудил Кузнецова: «Ни одного человека не украшают такие действия, особенно хоккеиста»

После финальной сирены во втором матче первого раунда Кубка Гагарина против «Автомобилиста» (1:0) хоккеист уфимцев показал неприличный жест в сторону скамейки соперника, за что был оштрафован и дисквалифицирован на одну игру.
«Кузнецов думает больше о себе, а не о команде. Хоккей — это командный вид спорта, тем более в плей-офф. Надо думать и делать все ради команды. Ну, если он такой и есть, то что сделать. Соперник потом сам с ним разберется за это, когда он вернется после дисквалификации. Ему может прилететь на льду. Ни одного человека не украшают такие действия, особенно хоккеиста. Все заняты, все делают одну работу — его команда и соперники. Надо уважать друг друга», — цитирует Крикунова «Советский спорт».