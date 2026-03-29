Капитан «Салавата Юлаева» установил рекорд Кубка Гагарина

Капитан уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин стал рекордсменом КХЛ среди защитников по числу матчей в плей-офф КХЛ.
40-летний Панин в воскресенье сыграл в четвертом матче серии первого раунда с екатеринбургским «Автомобилистом». Эта встреча стала для него 179-й в Кубке Гагарина за карьеру.
Панин опередил по числу матчей бывшего защитника уфимцев и сборной России Евгения Бирюкова и теперь уступает только форварду Илье Каблукову (189), чей «Шанхай Дрэгонс» не попал в плей-офф.
Панин выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года.
На протяжении карьеры он также играл за тольяттинскую «Ладу», казанский «Ак Барс» (взял Кубок Гагарина в 2009 и 2010 годах) и московский ЦСКА (стал чемпионом России в 2015-м).