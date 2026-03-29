ЦСКА обыграл СКА и увеличил отрыв в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл петербургский СКА в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). В составе ЦСКА шайбы забросили Прохор Полтапов (7-я минута), Денис Гурьянов (25, 34) и Виталий Абрамов (59). У СКА отличились Андрей Педан (16) и Сергей Сапего (43).
Счет в серии до четырех побед — 3−1 в пользу ЦСКА. Пятая встреча состоится в Москве 31 марта.
По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА финишировал на пятой строчке.
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
29.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12078 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Игорь Никитин
Вратари
Сергей Иванов
(00:00-58:15)
Дмитрий Гамзин
Сергей Иванов
(58:30-58:37)
1-й период
06:47
Прохор Полтапов
(Никита Охотюк, Максим Соркин)
15:49
Андрей Педан
(Марат Хайруллин, Сергей Плотников)
2-й период
22:09
Николай Коваленко
24:46
Денис Гурьянов
31:11
Владислав Романов
31:11
Клим Костин
33:08
Денис Гурьянов
(Николай Коваленко)
3-й период
42:25
Сергей Сапего
(Владислав Романов, Маркус Филлипс)
45:37
Егор Зеленов
45:37
Никита Нестеров
58:30
Виталий Абрамов
Статистика
СКА
ЦСКА
Штрафное время
7
6
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
