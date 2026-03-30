Московское «Динамо» впервые не выиграло ни одного матча в плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» проиграло минскому «Динамо» в четвертом матче серии ⅛ финала плей-офф КХЛ и впервые в истории вылетело из Кубка Гагарина без единой победы.
Игра прошла в Москве и закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
В основное время у хозяев льда забил Никита Гусев (на 23-й минуте, сразу после отмены его предыдущего гола после видеопросмотра).
У гостей, которым в первом периоде также отменили взятие ворот, забил Станислав Галиев (17).
В овертайме дубль оформил Галиев.
Счет в серии стал 4−0 в пользу минской команды. Ее соперник по второму раунду будет известен позднее.
За время выступлений в КХЛ московское «Динамо» только раз не попало в плей-офф (в 2018 году).
«Динамо» в предыдущие два сезона проигрывало в плей-офф челябинскому «Трактору», за который играл вратарь Зак Фукале. Канадский голкипер летом перешел из «Трактора» в минский клуб и в третий раз подряд выбил московский клуб из Кубка Гагарина.
Вячеслав Козлов
Дмитрий Квартальнов
Владислав Подъяпольский
Закари Фукале
16:32
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
21:38
Райан Спунер
22:38
Ксавье Уэлле
22:56
Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
42:38
Игорь Ожиганов
63:33
Иван Зинченко
63:33
Иван Зинченко
63:33
Богдан Белкин
63:33
Богдан Белкин
66:22
Магомед Шараканов
87:02
Станислав Галиев
(Виталий Пинчук, Ксавье Уэлле)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит