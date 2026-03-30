© VK, 1999-2026
Футбол
Хоккей
Московское «Динамо» впервые не выиграло ни одного матча в плей-офф КХЛ

Московское «Динамо» дома уступило минскому со счетом 1:2 и в третий раз подряд вылетело из плей-офф от команды, за которую играет канадский вратарь Фукале.

Источник: РБК Спорт

Московское «Динамо» проиграло минскому «Динамо» в четвертом матче серии ⅛ финала плей-офф КХЛ и впервые в истории вылетело из Кубка Гагарина без единой победы.

Игра прошла в Москве и закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В основное время у хозяев льда забил Никита Гусев (на 23-й минуте, сразу после отмены его предыдущего гола после видеопросмотра).

У гостей, которым в первом периоде также отменили взятие ворот, забил Станислав Галиев (17).

В овертайме дубль оформил Галиев.

Счет в серии стал 4−0 в пользу минской команды. Ее соперник по второму раунду будет известен позднее.

За время выступлений в КХЛ московское «Динамо» только раз не попало в плей-офф (в 2018 году).

«Динамо» в предыдущие два сезона проигрывало в плей-офф челябинскому «Трактору», за который играл вратарь Зак Фукале. Канадский голкипер летом перешел из «Трактора» в минский клуб и в третий раз подряд выбил московский клуб из Кубка Гагарина.

Динамо М
1:2
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9377 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Владислав Подъяпольский
Закари Фукале
1-й период
16:32
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
2-й период
21:38
Райан Спунер
22:38
Ксавье Уэлле
22:56
Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
3-й период
42:38
Игорь Ожиганов
Овертайм
63:33
Иван Зинченко
63:33
Иван Зинченко
63:33
Богдан Белкин
63:33
Богдан Белкин
66:22
Магомед Шараканов
87:02
Станислав Галиев
(Виталий Пинчук, Ксавье Уэлле)
Статистика
Динамо М
Динамо Мн
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит