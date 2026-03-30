Московское «Динамо» впервые не выиграло ни одного матча в плей-офф КХЛ

«Динамо» в предыдущие два сезона проигрывало в плей-офф челябинскому «Трактору», за который играл вратарь Зак Фукале. Канадский голкипер летом перешел из «Трактора» в минский клуб и в третий раз подряд выбил московский клуб из Кубка Гагарина.