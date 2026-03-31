Квартальнов назвал счет в серии плей-офф с «Динамо» «бомбическим результатом»

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. «Сухой» счет в серии плей-офф первого раунда Фонбет — Континентальной хоккейной лиги против московского «Динамо» для минского «Динамо» является «бомбическим результатом». Такое мнение журналистам высказал главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов.
Минское «Динамо» выиграло в овертайме четвертого матча в Москве со счетом 2:1 и одержало победу в серии — 4−0.
«Реально хороший счет для клуба, сейчас Минск и вся Белоруссия кипит. 4−0 — это бомбический результат, для минского “Динамо” это большой результат. За нас болеет вся страна, ребята это видят», — сказал Квартальнов.
«Мы уважаем соперника, он был достоин тоже победы. Нам пришлось непросто. Что касается того, удобно ли нам, что мы раньше всех вышли в следующий раунд, то иногда это может сыграть в обратную сторону. Хотя это дает возможность залечить болячки», — добавил он.
В четвертьфинале минское «Динамо» сыграет с одной из команд Восточной конференции.
Вячеслав Козлов
Дмитрий Квартальнов
Владислав Подъяпольский
Закари Фукале
16:32
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
21:38
Райан Спунер
22:38
Ксавье Уэлле
22:56
Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
42:38
Игорь Ожиганов
63:33
Иван Зинченко
63:33
Иван Зинченко
63:33
Богдан Белкин
63:33
Богдан Белкин
66:22
Магомед Шараканов
87:02
Станислав Галиев
(Виталий Пинчук, Ксавье Уэлле)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
