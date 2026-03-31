Козлов признался, что отговаривал руководство «Динамо» увольнять Кудашова

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов пытался отговорить руководство хоккейного клуба уволить предыдущего наставника Алексея Кудашова, в чей штаб он входил. Об этом Козлов рассказал журналистам.
Кудашов был уволен в середине ноября прошлого года.
«Да, уход Кудашова был болезненным решением. Но я не хочу комментировать решение руководства, вопрос не ко мне. Я как мог пытался повлиять на это решение, но не всегда это возможно», — сказал Козлов.
«Когда у меня был разговор с руководством, я пытался уговорить их, чтобы увольнения не было, дать исправительный срок. Если бы я отказался [от предложенной должности исполняющего обязанности], не знаю, остался ли я в команде», — добавил он.
Козлов рассказал о нюансах в трансферной кампании, повлиявших на итоги сезона для «Динамо». «Сейчас много чего можно говорить, надо все переосмыслить. Не хочу ни на кого вину перекладывать. Прежде всего, это и моя вина. Когда что-то предлагали поменять, то надо было отдавать, а мы верили в ребят и не хотели их отдавать. Иногда предлагали неравноценный обмен», — пояснил он.
Московское «Динамо» заняло 7-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф бело-голубые уступили «Динамо» из Минска со счетом 0−4 в серии.
