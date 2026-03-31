Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Колорадо
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.30
П2
6.31
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.40
П2
5.52
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
0
П1
X
П2

Козлов признался, что отговаривал руководство «Динамо» увольнять Кудашова

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов пытался отговорить руководство хоккейного клуба уволить предыдущего наставника Алексея Кудашова, в чей штаб он входил. Об этом Козлов рассказал журналистам.

Кудашов был уволен в середине ноября прошлого года.

«Да, уход Кудашова был болезненным решением. Но я не хочу комментировать решение руководства, вопрос не ко мне. Я как мог пытался повлиять на это решение, но не всегда это возможно», — сказал Козлов.

«Когда у меня был разговор с руководством, я пытался уговорить их, чтобы увольнения не было, дать исправительный срок. Если бы я отказался [от предложенной должности исполняющего обязанности], не знаю, остался ли я в команде», — добавил он.

Козлов рассказал о нюансах в трансферной кампании, повлиявших на итоги сезона для «Динамо». «Сейчас много чего можно говорить, надо все переосмыслить. Не хочу ни на кого вину перекладывать. Прежде всего, это и моя вина. Когда что-то предлагали поменять, то надо было отдавать, а мы верили в ребят и не хотели их отдавать. Иногда предлагали неравноценный обмен», — пояснил он.

Московское «Динамо» заняло 7-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф бело-голубые уступили «Динамо» из Минска со счетом 0−4 в серии.

Динамо М
1:2
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9377 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Владислав Подъяпольский
Закари Фукале
1-й период
16:32
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
2-й период
21:38
Райан Спунер
22:38
Ксавье Уэлле
22:56
Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
3-й период
42:38
Игорь Ожиганов
Овертайм
63:33
Иван Зинченко
63:33
Иван Зинченко
63:33
Богдан Белкин
63:33
Богдан Белкин
66:22
Магомед Шараканов
87:02
Станислав Галиев
(Виталий Пинчук, Ксавье Уэлле)
Статистика
Динамо М
Динамо Мн
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит