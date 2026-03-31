Козлов отговаривал руководство «Динамо» увольнять Кудашова

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал, что отговаривал руководство от увольнения Алексея Кудашова.
«Когда у меня был разговор с руководством, я пытался уговорить их, чтобы увольнения не было, дать исправительный срок. Если бы я отказался [от предложенной должности исполняющего обязанности], не знаю, остался ли я в команде», — цитирует Козлова ТАСС.
Кудашов работал в «Динамо» с 2021 года. Его уволили в середине ноября 2025 года.
«Динамо» вылетело из Кубка Гагарина — команда в первом раунде проиграла минским одноклубникам в серии со счетом 0−4.
