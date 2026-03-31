Ги Буше после победы над «Нефтехимиком»: «Мы идем от матча к матчу, такой подход менять не будем»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (5:2) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
«Боевой, непростой матч, серия возвращается к нам домой. Драка Долженкова с Пастуховым? Кирилл усердно работал, выкладывался, ждал, когда сыграет, и мы довольны его действиями. На данный момент мы находимся в текущем дне, сейчас мы радуемся нашей сегодняшней победе, затем мы уже психологически перестроимся. Мы идем от матча к матчу, шаг за шагом, такой подход у нас с начала сезона, и менять мы его не будем», — цитирует канадского специалиста сайт КХЛ.
«Авангард» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. 1 апреля соперники сыграют в Омске.
