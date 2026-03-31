Козлов: «Мы верили в ребят, поэтому никого не смогли обменять из “Динамо”

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после вылета из первого раунда Кубка Гагарина ответил на вопрос по поводу трансферной политики в сезоне-2025/26.
«Сейчас многое можно сказать. Нужно все переосмысливать. Не хочу перекладывать вину ни на кого. Мы не прошли первый раунд, поэтому сложно сейчас сказать, надо все это обдумать. Прежде всего это моя вина, когда что-то предлагали поменять, нужно было отдавать. Мы верили в ребят, поэтому никого не смогли обменять. Или не хотели этого делать, потому что иногда предлагают неравноценный обмен. Также можно взять игрока, а он не заиграет», — сказал Козлов на пресс-конференции.
«Динамо» по итогам FONBET чемпионата КХЛ заняло седьмое место в таблице Восточной конференции с 81 очком после 68 матчей. В первом арунде Кубка Гагарина москвичи проиграли минскому «Динамо» со счетом 0−4.
