ХК «Сибирь» одержал победу над «Металлургом» — 1:0

Команде удалось вернуться в серию, как обещал главный тренер.

Источник: ХК "Сибирь"

30 марта хоккейный клуб «Сибирь» принимал «Металлург» на домашней арене. Игра, длившаяся три периода, завершилась без забитых голов. В овертайме ситуация не изменилась, и команды ушли на второй дополнительный тайм с ничейным результатом — 0:0. Однако во втором овертайме новосибирская команда смогла забить победный гол. За секунду до завершения дополнительного времени Антон Косолапов точным броском поразил ворота соперника, обеспечив победу своей команде: матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Сибири».

Напомним, что предыдущий матч между «Сибирью» и «Металлургом», состоявшийся 28 марта в Новосибирске, завершился поражением новосибирцев со счетом 1:3. После игры главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков заявил, что команда будет стремиться вернуть серию. В итоге это удалось сделать.

Это была уже четвертая встреча команд в рамках плей-офф. Команда «Сибирь» сократила отставание в серии до четырёх выигранных матчей, теперь счёт стал 1:3.

Следующее противостояние запланировано на 1 апреля и состоится в Магнитогорске.

Татьяна Картавых

Сибирь
1:0
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11561 зритель
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Андрей Разин
Вратари
Михаил Бердин
Александр Смолин
(00:00-29:50)
Илья Набоков
(c 29:50)
1-й период
01:38
Илья Федотов
01:38
Илья Федотов
01:38
Артем Минулин
01:59
Егор Яковлев
17:45
Данила Паливко
2-й период
23:35
Алексей Маклюков
23:35
Алексей Маклюков
29:50
Илья Федотов
29:50
Александр Смолин
29:50
Александр Смолин
36:40
Антон Косолапов
39:23
Данила Паливко
3-й период
48:56
Данила Паливко
50:04
Чэйз Приски
57:24
Валентин Пьянов
Овертайм
88:24
Илья Федотов
98:27
Руслан Исхаков
99:59
Антон Косолапов
(Егор Аланов)
Статистика
Сибирь
Металлург Мг
Штрафное время
14
41
Игра в большинстве
8
5
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит