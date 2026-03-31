ХК «Сибирь» одержал победу над «Металлургом» — 1:0

30 марта хоккейный клуб «Сибирь» принимал «Металлург» на домашней арене. Игра, длившаяся три периода, завершилась без забитых голов. В овертайме ситуация не изменилась, и команды ушли на второй дополнительный тайм с ничейным результатом — 0:0. Однако во втором овертайме новосибирская команда смогла забить победный гол. За секунду до завершения дополнительного времени Антон Косолапов точным броском поразил ворота соперника, обеспечив победу своей команде: матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Сибири».
Напомним, что предыдущий матч между «Сибирью» и «Металлургом», состоявшийся 28 марта в Новосибирске, завершился поражением новосибирцев со счетом 1:3. После игры главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков заявил, что команда будет стремиться вернуть серию. В итоге это удалось сделать.
Это была уже четвертая встреча команд в рамках плей-офф. Команда «Сибирь» сократила отставание в серии до четырёх выигранных матчей, теперь счёт стал 1:3.
Следующее противостояние запланировано на 1 апреля и состоится в Магнитогорске.
Татьяна Картавых
Ярослав Люзенков
Андрей Разин
Михаил Бердин
Александр Смолин
(00:00-29:50)
Илья Набоков
(c 29:50)
01:38
Илья Федотов
01:38
Илья Федотов
01:38
Артем Минулин
01:59
Егор Яковлев
17:45
Данила Паливко
23:35
Алексей Маклюков
23:35
Алексей Маклюков
29:50
Илья Федотов
29:50
Александр Смолин
29:50
Александр Смолин
36:40
Антон Косолапов
39:23
Данила Паливко
48:56
Данила Паливко
50:04
Чэйз Приски
57:24
Валентин Пьянов
88:24
Илья Федотов
98:27
Руслан Исхаков
99:59
Антон Косолапов
(Егор Аланов)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
