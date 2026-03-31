ХК «Сибирь» одержал победу над «Металлургом» — 1:0

30 марта хоккейный клуб «Сибирь» принимал «Металлург» на домашней арене. Игра, длившаяся три периода, завершилась без забитых голов. В овертайме ситуация не изменилась, и команды ушли на второй дополнительный тайм с ничейным результатом — 0:0. Однако во втором овертайме новосибирская команда смогла забить победный гол. За секунду до завершения дополнительного времени Антон Косолапов точным броском поразил ворота соперника, обеспечив победу своей команде: матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Сибири».