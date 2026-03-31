Козлов: «Когда такой вылет, прежде всего, это вина главного тренера»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после вылета команды из плей-офф КХЛ признался, что готов к отставке.

«Вероятность моей отставки? Спокойно воспринимаю. Если случится, значит случится. Когда такой вылет, прежде всего, это вина главного тренера. Самый сложный сезон? С тренерской точки зрения — да. Необычный сезон получился», — сказал 53-летний специалист на пресс-конференции.

Самая безнадежная команда плей-офф. Московское «Динамо» полностью провалило сезон.

Козлов работает главным тренером «Динамо» с ноября 2025 года. Московская команда в первом раунде Кубка Гагарина проиграла минским одноклубникам со счетом 0−4 в серии.

