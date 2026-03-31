«Авангарду» осталось одержать одну победу для выхода в следующий раунд плей-офф

В четвертом матче серии первого раунда плей-офф омичи обыграли в Нижнекамске «Нефтехимик» со счетом 5:2.
По два гола у гостей забили Александр Волков и Николай Прохоркин. Кроме того, у Александра Волкова результативная передача, а у Дмитрия Рашевского (в предыдущем матче он забил оба гола «Авангарда») их две.
1 апреля команды встретятся на омской «G-Drive Арене». В случае победы хозяев, которые ведут в серии 3:1, этот матч станет последним в противостоянии «Авангарда» и «Нефтехимика».
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4940 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Ги Буше
Вратари
Филипп Долганов
(00:00-40:00)
Никита Серебряков
Ярослав Озолин
(40:00-46:02)
Филипп Долганов
(46:02-47:31)
Ярослав Озолин
(c 47:31)
1-й период
01:39
Александр Волков
(Дмитрий Рашевский)
07:23
Александр Дергачев
08:13
Дамир Шарипзянов
18:56
Константин Окулов
2-й период
21:35
Александр Волков
(Дмитрий Рашевский)
22:56
Дамир Шарипзянов
27:29
Герман Точилкин
(Динар Хафизуллин, Севастьян Соколов)
33:11
Николай Прохоркин
(Михаил Гуляев, Александр Волков)
37:10
Артем Сериков
39:36
Динар Хафизуллин
3-й период
44:31
Александр Дергачев
44:31
Эндрю Потуральски
45:09
Андрей Белозеров
46:02
Николай Прохоркин
(Дамир Шарипзянов, Майкл Маклауд)
47:31
Андрей Белозеров
(Дамир Жафяров, Динар Хафизуллин)
48:16
Илья Пастухов
48:16
Джозеф Чеккони
48:16
Кирилл Долженков
55:57
Джозеф Чеккони
Статистика
Нефтехимик
Авангард
Штрафное время
15
15
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
