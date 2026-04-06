В московском «Динамо» объяснили смену тренера по ходу сезона КХЛ

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Смена главного тренера московского хоккейного клуба «Динамо» по ходу сезона была вынужденной мерой, причинами стали ротация, спад и падения результатов. Об этом журналистам рассказал президент «Динамо» Виктор Воронин.
В ноябре вместо Алексея Кудашова был назначен Вячеслав Козлов. «Динамо» завершило сезон в первом раунде плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив в серии минскому «Динамо» (0−4).
«По ходу сезона мы вынуждены были поменять главного тренера. Причиной являлись ротация, спад и падение результатов как в начале, так и в середине сезона», — сказал Воронин.
«Что касается следующего сезона, то ставится вопрос о формировании команды. Уклон, как четыре года назад, будет сделан на омоложение и создание благоприятных условий для тренировочного процесса», — добавил он.