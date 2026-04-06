Тренер ЦСКА Никитин — о серии с «Авангардом»: «Уважение закончится на первой секунде вбрасывания»

Первый матч серии ЦСКА — «Авангард» состоится в Омске в среду, 8 апреля.
— Для вас серия с «Авангардом» будет иметь особую принципиальность?
— В плей-офф все соперники принципиальные, тем более такая команда, как «Авангард», один из лидеров нашего хоккея. Серьезно готовимся.
— Команды похожи по стилю, представители «Авангарда» считают, что с ЦСКА им будет играть проще. Согласны с этим?
— В плей-офф проще точно не будет. Здесь не стиль определяет, а характер.
— Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после матча регулярного чемпионата здесь в Москве выразил вам отдельное уважение за тот хоккей, в который играет ваша команда на протяжении всего сезона. Приятно такое отношение соперника?
— Во-первых, это уважение взаимно. Мы тоже видим, как они готовят свою команду, что они делают, понятно, мы не знаем, что внутри происходит, но есть вещи, которые ты как специалист видишь со стороны. Мы тоже с уважением относимся и к тренерскому штабу, и у меня там есть друзья. Но в то же время, как говорится, друзья в жизни, а хоккей — уже другая история. Прекрасно понимаем, что это уважение закончится на первой секунде вбрасывания.
— На тренировке сегодня был Денис Зернов, ожидаете его возвращения в строй к матчам второго раунда?
— Да, он уже катается в общей группе по полной программе.
— В серии против СКА был один матч, ушедший за пределы основного времени. Учитывая достаточно вязкий хоккей, в который играют команды, ожидаете больше дополнительных периодов?
— Да, мы и ребятам сразу сказали, что мы должны готовиться к такой серии в первую очередь психологически. Потому что, когда ты готов психологически, для тебя это не сюрприз, а ожидаемая ситуация, это часть плей-офф, — сказал Никитин в беседе с корреспондентом Sport24 Надеждой Тонконог.