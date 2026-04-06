Хартли: «“Салават” — очень быстрая команда, играет в давление. Будет очень хорошая серия»

«Это очень быстрая команда, уфимцы умеют играть в давление. Причем они это делают и в равных составах, и в меньшинстве. В этом они чем-то похожи на нас. Я думаю, будет очень хорошая серия.



Ремпал — один из лучших игроков КХЛ. У него ярко выражены бомбардирские качества: может забить и отдать классную передачу; успешно использует обводку. Конечно, Ремпалу нужно уделить особое внимание. Он очень опасный игрок.



Уфимцы играют хорошо и дома, и в гостях. В начале сезона у них не пошло — три победы в 15 матчах. Однако затем они сильно прибавили, улучшили игру. Они классная команда, и им без разницы, на какой площадке играть.



Евгений Кузнецов — игрок мирового класса, у него классная карьера за океаном и в России. Кузнецов — очень опасный игрок. “Салават Юлаев” в целом стал лучше по ходу сезона, усилившись Кузнецовым, Броссо. Всем им нужно уделить особое внимание», — приводятся слова Хартли на сайте лиги.