07.04
Баффало
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.41
07.04
Виннипег
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.30
П2
3.25
07.04
Сан-Хосе
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.40
П2
3.25
завершен
Колорадо
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Хартли: «“Салават” — очень быстрая команда, играет в давление. Будет очень хорошая серия»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился ожиданиями от противостояния с «Салаватом Юлаевым» во втором раунде Кубка Гагарина-2026.

Источник: Sport24

«Это очень быстрая команда, уфимцы умеют играть в давление. Причем они это делают и в равных составах, и в меньшинстве. В этом они чем-то похожи на нас. Я думаю, будет очень хорошая серия.

Ремпал — один из лучших игроков КХЛ. У него ярко выражены бомбардирские качества: может забить и отдать классную передачу; успешно использует обводку. Конечно, Ремпалу нужно уделить особое внимание. Он очень опасный игрок.

Уфимцы играют хорошо и дома, и в гостях. В начале сезона у них не пошло — три победы в 15 матчах. Однако затем они сильно прибавили, улучшили игру. Они классная команда, и им без разницы, на какой площадке играть.

Евгений Кузнецов — игрок мирового класса, у него классная карьера за океаном и в России. Кузнецов — очень опасный игрок. “Салават Юлаев” в целом стал лучше по ходу сезона, усилившись Кузнецовым, Броссо. Всем им нужно уделить особое внимание», — приводятся слова Хартли на сайте лиги.

Хоккей. КХЛ
08.04
Локомотив
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.03
П2
5.10