Не уровень «Спартака». Скандалы, отказы от лидеров и вылет в первом раунде вместо прогресса

Анализируем итоги чемпионата для красно-белых.
Ранний вылет из плей-офф
Третий тренерский сезон Алексея Жамнова в «Спартаке» принес худший результат. Красно-белые завершили регулярку восьмыми на «Западе» и попали под «Локомотив» уже в первом раунде плей-офф. Серия получилась близкой: москвичи цеплялись, отрезками переигрывали действующего чемпиона, но уступили в пяти матчах. Во многом они сами загнали себя в эту ситуацию, откатившись на восьмое место и получив максимально неудобного соперника.
За три года Жамнов выиграл лишь две серии плей-офф — оба раза у «Северстали» в первом круге. Год назад «Спартак» был в шаге от полуфинала, но, ведя 3−1 с «Салаватом Юлаевым», упустил все в седьмом матче. Тогда команда не воспользовалась своим шансом, а теперь сделала шаг назад и снова вылетела в первом раунде.
«Спартак» последних лет — самый противоречивый клуб КХЛ. В нем сочетаются разные стихии, но все это не приносит серьезных результатов. При платежке выше, чем у «Северстали», «Нефтехимика» и «Сибири», москвичи финишируют на одном уровне с ними. При этом клуб базируется в столице — фактор, который традиционно работает в плюс при комплектовании состава.
Жамнов — авторитетный тренер, умеющий работать с разными игроками. Еще недавно «Спартак» при нем считался одной из самых привлекательных команд лиги. В сезоне-2023/24 москвичи стали самыми результативными в КХЛ — 233 шайбы за регулярку. В прошлом сезоне их опередили только «Трактор» и СКА, сейчас — лишь седьмое место по голам. Команда вернулась к более прагматичной модели: низовые счета стали нормой, авантюризм минимизировался.
Игровой рисунок изменился, а вот подход менеджмента остался прежним. Клуб готов идти на репутационные риски ради экономии и сохранения бюджета. Так в обменном фонде оказался Нэйтан Тодд — один из лидеров атаки. Еще более странно выглядело отчисление Адама Ружички прямо перед плей-офф. Оба могли помочь в серии с «Локомотивом», но руководство решило иначе. Команда лишилась двух ключевых игроков без равноценной замены. Этот список можно продолжить Голдобиным: от лучшего бомбардира последних сезонов красно-белые отказались в середине августа.
Недальновидный менеджмент
«Спартак» держится за счет глубины состава и собственной вертикали. «Химик» и молодежная команда стабильно дают подпитку. У Жамнова есть из кого выбирать, но этого недостаточно для борьбы за Кубок. Свои воспитанники усиливают ротацию, но не делают команду чемпионской. Пока клуб не начнет конкурировать на рынке с «Авангардом», «Ак Барсом», «Металлургом», «Трактором», московским «Динамо» и другими топами, его потолок — первый-второй раунды.
Есть у «Спартака» и удачные сделки. Возвращение Александра Георгиева закрыло проблему первого номера. Наконец появился вратарь, на которого можно положиться. Еще один пример — обмен с «Адмиралом». Москвичи буквально обокрали «моряков»: за Даниила Гутика, лучшего игрока команды, отдали набор второстепенных активов. Эта сделка резко контрастирует с отказом от Тодда: с Нэйтаном не договорились о новом контракте и обменяли в «Ак Барс» на Артемия Князева и Брэндона Биро.
В этом контрасте — весь «Спартак». Имея базу, столицу и уважаемого тренера, к которому готовы ехать хоккеисты, клуб сам ограничивает себя внутренним потолком зарплат. Руководство занимает странную и необоснованную позицию по многим игрокам (Голдобин, Цыплаков, Заседа, Рукавишников, Савиков, Тодд, Ружичка). Каждый из них сделал бы «Спартак» сильнее. Методы руководства не сочетаются с мечтами о Кубке Гагарина, а скорее напоминают чисто рыночные отношения. Веря только в их успешность, невозможно построить чемпионскую команду.
С такой философией «Спартак» будет и дальше притягивать скандалы и топтаться на месте, пока не пересмотрит подход. Делать это нужно уже сейчас — пока у Жамнова есть контракт и желание работать. Потому что такого тренера проще потерять, чем заменить. И своего потолка он еще точно не достиг.