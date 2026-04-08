Предфинальный аккорд: кто выиграет Кубок Гагарина

Второй раунд плей-офф КХЛ стартует 8 апреля. Нынешний обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а омский «Авангард» — с ЦСКА. Днем позже стартует противостояние в парах «Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) и «Динамо» (Минск) — «Ак Барс» (Казань). Перед яркими ледовыми баталиями наши авторы не просто дали прогнозы на каждую серию, но также предположили, как сложится плей-офф дальше — до финала.
Прогноз Михаила Зислиса. Победитель — «Металлург»
Второй раунд.
«Локомотив» — «Салават Юлаев» — 4−1.
«Авангард» — ЦСКА — 4−2.
«Металлург» — «Торпедо» — 4−1.
«Динамо-Минск» — «Ак Барс» — 4−2.
½ финала.
«Локомотив» — «Авангард» — 2−4.
«Металлург» — «Динамо-Минск» — 4−2.
Финал.
«Металлург» — «Авангард» — 4−3.
Принципиально расстановка сил после первого раунда Кубка Гагарина не изменилась. Только минское «Динамо» на деле доказало, что последствия конфликта между менеджментом клуба и главным тренером Дмитрием Квартальновым остались в прошлом. Команда возвращает себе форму первой половины сезона и готова пошуметь. Справиться с находящимся не в идеальном состоянии «Ак Барсом» минчанам по силам.
В двух четвертьфинальных парах есть явные фавориты. Победителям своих конференций «Металлургу» и «Локомотиву» пришлось немного повозиться со своими оппонентами в первом раунде, что должно пойти на пользу. При всем уважении к «Торпедо» и «Салавату Юлаеву», пока сложно представить, за счет чего они справятся с фаворитами.
Особенный интерес будет прикован к серии «Авангард» — ЦСКА. Омская команда и до начала плей-офф, и сейчас смотрится фаворитом в паре с армейцами. Но для того, чтобы эти ожидания стали реальностью, ей понадобится поднять свой уровень игры. «Нефтехимику» не хватило индивидуального мастерства, чтобы наказать «Авангард». Армейцы такого отношения к себе не простят.
Прогноз Михаила Скрыля. Победитель — «Авангард»
Второй раунд.
«Локомотив» — «Салават Юлаев» — 4−2.
«Авангард» — ЦСКА — 4−2.
«Металлург» — «Торпедо» — 4−1.
«Динамо-Минск» — «Ак Барс» — 4−2.
½ финала.
«Локомотив» — «Авангард» — 3−4.
«Металлург» — «Динамо-Минск» — 4−3.
Финал.
«Металлург» — «Авангард» — 3−4.
По итогам первого раунда, в котором победили практически все фавориты, сетка Кубка Гагарина не сильно изменилась. Разве что «Металлург» получил более комфортного соперника, чем ЦСКА, и сыграет с «Торпедо». Магнитогорцы помучились с «Сибирью», легко им не будет и с нижегородцами. Команда Алексея Исакова способна зацепить один матч за счет блистательной игры вратаря Дениса Костина или если полетит бить соперника и превзойдет его в силовой борьбе. В остальном шансы «Металлурга» выше.
«Локомотив» не убедил в серии со «Спартаком», что готов к большим делам этой весной. Впрочем, запас прочности у ярославцев велик, и «Салават Юлаев» они должны проходить даже не в лучшей форме. Уфимцы уже герои — они отправили в отпуск «Автомобилист», но, чтобы на равных биться с действующим чемпионом, команде Виктора Козлова просто не хватит качественных исполнителей.
Не сомневаюсь в минском «Динамо». Против «Ак Барса», который, как и «Локомотив», не убедил в первом раунде, белорусы должны забирать серию за счет скорости и надежной игры вратаря Зака Фукале. Аналогично и «Авангард»: серия с ЦСКА получится плотной, но Никита Серебряков и мастера «ястребов» в атаке должны сделать разницу. А вот дальше омичам, как и год назад, предстоит встреча с «Локомотивом». На этот раз фаворитами уже будут «ястребы».
Прогноз Артура Хайруллина. Победитель — «Авангард»
Второй раунд.
«Локомотив» — «Салават Юлаев» — 4−2.
«Авангард» — ЦСКА — 4−3.
«Металлург» — «Торпедо» — 4−1.
«Динамо-Минск» — «Ак Барс» — 2−4.
½ финала.
«Локомотив» — «Авангард» — 3−4.
«Металлург» — «Ак Барс» — 4−2.
Финал.
«Металлург» — «Авангард» — 3−4.
«Авангарду» пришлось поднапрячься, чтобы пройти «Нефтехимик», но для меня омичи не перестали быть главными фаворитами этого плей-офф. Нижнекамцы с первого матча заставили команду Ги Буше работать по полной, и это должно сказаться положительно на «Авангарде» — ни в одном матче им просто не было. В отличие, например, от «Магнитки», которая почувствовала сопротивление «Сибири» только с третьего матча.
Впрочем, уже во втором раунде «Авангард» ждет тяжелейшая серия с ЦСКА — и тут мало кто удивится, если команда Игоря Никитина пройдет дальше. А вот в серии «Металлурга» и «Торпедо» победителя можно назвать заранее.
Перед началом плей-офф я считал минское «Динамо» фаворитом в серии с «Ак Барсом». Но сейчас ставлю на казанцев, даже несмотря на то, что минчане очень уверенно прошли московское «Динамо».
«Локомотив» однозначно будет фаворитом в серии с «Салаватом Юлаевым», но уфимцы должны дать бой сопернику. В этом сезоне команда Виктора Козлова выглядит мощнее, чем в прошлом, когда в полуфинале уступила 1−4. На этот раз «Салават» должен зацепить как минимум две встречи.