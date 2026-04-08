Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Хоккей. НХЛ
09.04
Рейнджерс
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
09.04
Торонто
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.09
X
4.40
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
09.04
Сан-Хосе
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Вегас
2
П1
X
П2

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в первом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА Новости Спорт

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбу на 38-й минуте забросил Максим Шалунов. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отразил 28 бросков, оформив второй в текущем розыгрыше плей-офф и 36-й в карьере шатаут в КХЛ.

Ассистировавший Шалунову Рушан Рафиков продлил свою результативную серию (1 гол + 3 передачи) до четырех матчей в плей-офф КХЛ.

«Локомотив» открыл счет в серии до четырех побед — 1−0. Во втором матче команды встретятся 10 апреля в Ярославле.

«Локомотив», обыгравший в первом раунде плей-офф московский «Спартак» (4−1), занял первое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Салават Юлаев» стал четвертым на Востоке. В первом раунде Кубка Гагарина команда одержала победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (4−2).

Локомотив
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
8.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000
Главные тренеры
Боб Хартли
Виктор Козлов
Вратари
Даниил Исаев
Семен Вязовой
(00:00-57:09)
1-й период
08:41
Александр Жаровский
2-й период
25:39
Илья Николаев
37:06
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Рушан Рафиков)
3-й период
56:48
Мартин Гернат
Статистика
Локомотив
Салават Юлаев
Штрафное время
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит