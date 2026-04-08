«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбу на 38-й минуте забросил Максим Шалунов. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев отразил 28 бросков, оформив второй в текущем розыгрыше плей-офф и 36-й в карьере шатаут в КХЛ.