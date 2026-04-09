Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
1
:
Эдмонтон
0
П1
2.41
X
4.70
П2
3.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Торпедо
П1
1.62
X
4.45
П2
4.83
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
0
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Игроки ЦСКА рассказали, в чём были слабее «Авангарда» в первом матче серии

Эта серия будет совсем иной, чем первый раунд со СКА.

Источник: Om1 Омск

Игроки ЦСКА прокомментировали первую игру серии ¼ финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (0:3, 0−1 в серии).

«Этот матч нам показал, что нам надо включаться, это будет другая серия, более интенсивная, более физическая. И вот это уже будет настоящий плей-офф, поэтому нам нужно включаться», — рассказал журналистам после матча защитник «армейцев» Никита Охотюк. — «Надо просто сделать выводы, более настырно идти на ворота, не поддаваться на провокации, накладывать и работать. Нам нужно лезть на ворота, играть в свою игру. У нас есть система, и мы должны её выполнить».

О проблемах, которые команда придумывает себе сама, говорил и канадский защитник ЦСКА Мак Холлоуэлл.

«Эта команда — очень опытная: они дождались наших ошибок и реализовали их. Нам нужно правильно отреагировать на это: брать всё в свои руки и заставлять их ошибаться», — сказал Холлоуэлл. — «Во втором периоде были проблемы со средней зоной, они нас сдерживали. Нам нужно быстрее доставлять шайбу вперёд и решать эту проблему».

Вторая игра серии пройдёт 10 апреля в Омске.

Авангард
3:0
1:0, 1:0, 1:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
8.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Никитин
Вратари
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(00:00-56:20)
Дмитрий Гамзин
(c 59:46)
1-й период
04:02
Марсель Ибрагимов
11:22
Никита Нестеров
11:49
Константин Окулов
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
17:50
Джованни Фьоре
2-й период
33:55
Дмитрий Рашевский
34:32
Майкл Маклауд
(Джованни Фьоре)
3-й период
59:46
Константин Окулов
Статистика
Авангард
ЦСКА
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит