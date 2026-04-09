Игроки ЦСКА рассказали, в чём были слабее «Авангарда» в первом матче серии

Игроки ЦСКА прокомментировали первую игру серии ¼ финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (0:3, 0−1 в серии).
«Этот матч нам показал, что нам надо включаться, это будет другая серия, более интенсивная, более физическая. И вот это уже будет настоящий плей-офф, поэтому нам нужно включаться», — рассказал журналистам после матча защитник «армейцев» Никита Охотюк. — «Надо просто сделать выводы, более настырно идти на ворота, не поддаваться на провокации, накладывать и работать. Нам нужно лезть на ворота, играть в свою игру. У нас есть система, и мы должны её выполнить».
О проблемах, которые команда придумывает себе сама, говорил и канадский защитник ЦСКА Мак Холлоуэлл.
«Эта команда — очень опытная: они дождались наших ошибок и реализовали их. Нам нужно правильно отреагировать на это: брать всё в свои руки и заставлять их ошибаться», — сказал Холлоуэлл. — «Во втором периоде были проблемы со средней зоной, они нас сдерживали. Нам нужно быстрее доставлять шайбу вперёд и решать эту проблему».
Вторая игра серии пройдёт 10 апреля в Омске.
Ги Буше
Игорь Никитин
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(00:00-56:20)
Дмитрий Гамзин
(c 59:46)
04:02
Марсель Ибрагимов
11:22
Никита Нестеров
11:49
Константин Окулов
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
17:50
Джованни Фьоре
33:55
Дмитрий Рашевский
34:32
Майкл Маклауд
(Джованни Фьоре)
59:46
Константин Окулов
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
