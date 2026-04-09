Главный тренер ЦСКА Никитин назвал причину поражения в матче с «Авангардом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Авангарда» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ. Встреча в Омске завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев, и «Авангард» повёл в серии 1−0.
По словам Никитина, его команда в этой игре действовала «как продолжение предыдущей серии», но против такого соперника этого оказалось недостаточно. Он отметил, что ЦСКА не должен был просто ждать ошибок оппонента, а обязан был сам вынуждать «Авангард» ошибаться. Эти слова тренера приводит «Матч ТВ».
Отвечая на вопрос о Николае Коваленко и возможном запасном варианте игры, Никитин заявил, что сначала нужно выполнить план А «на 100%», и добавил, что ЦСКА этого не сделал. Также он высказался о реваншистском настрое Клима Костина, отметив, что такие эмоции могут давать игроку дополнительную энергию, если он умеет контролировать эту грань.
Первый матч серии «Авангард» выиграл за счёт шайбы Константина Окулова, оформившего дубль, и Майкла Маклауда. Результативную передачу во втором голе записал на свой счёт Джованни Фьорре.
Следующий матч серии также пройдёт в Омске в пятницу, 10 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по омскому времени.
Ги Буше
Игорь Никитин
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(00:00-56:20)
Дмитрий Гамзин
(c 59:46)
04:02
Марсель Ибрагимов
11:22
Никита Нестеров
11:49
Константин Окулов
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
17:50
Джованни Фьоре
33:55
Дмитрий Рашевский
34:32
Майкл Маклауд
(Джованни Фьоре)
59:46
Константин Окулов
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
