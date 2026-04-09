Главный тренер ЦСКА Никитин назвал причину поражения в матче с «Авангардом»

Отвечая на вопрос о Николае Коваленко и возможном запасном варианте игры, Никитин заявил, что сначала нужно выполнить план А «на 100%», и добавил, что ЦСКА этого не сделал. Также он высказался о реваншистском настрое Клима Костина, отметив, что такие эмоции могут давать игроку дополнительную энергию, если он умеет контролировать эту грань.