Главный тренер ЦСКА Никитин назвал причину поражения в матче с «Авангардом»

По мнению наставника армейцев, его команда действовала слишком академично.

Источник: Om1 Омск

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Авангарда» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ. Встреча в Омске завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев, и «Авангард» повёл в серии 1−0.

По словам Никитина, его команда в этой игре действовала «как продолжение предыдущей серии», но против такого соперника этого оказалось недостаточно. Он отметил, что ЦСКА не должен был просто ждать ошибок оппонента, а обязан был сам вынуждать «Авангард» ошибаться. Эти слова тренера приводит «Матч ТВ».

Отвечая на вопрос о Николае Коваленко и возможном запасном варианте игры, Никитин заявил, что сначала нужно выполнить план А «на 100%», и добавил, что ЦСКА этого не сделал. Также он высказался о реваншистском настрое Клима Костина, отметив, что такие эмоции могут давать игроку дополнительную энергию, если он умеет контролировать эту грань.

Первый матч серии «Авангард» выиграл за счёт шайбы Константина Окулова, оформившего дубль, и Майкла Маклауда. Результативную передачу во втором голе записал на свой счёт Джованни Фьорре.

Следующий матч серии также пройдёт в Омске в пятницу, 10 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по омскому времени.

Авангард
3:0
1:0, 1:0, 1:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
8.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Никитин
Вратари
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(00:00-56:20)
Дмитрий Гамзин
(c 59:46)
1-й период
04:02
Марсель Ибрагимов
11:22
Никита Нестеров
11:49
Константин Окулов
(Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов)
17:50
Джованни Фьоре
2-й период
33:55
Дмитрий Рашевский
34:32
Майкл Маклауд
(Джованни Фьоре)
3-й период
59:46
Константин Окулов
Статистика
Авангард
ЦСКА
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит