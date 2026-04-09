«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в стартовом матче четвертьфинала КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.
Встреча в Минске завершилась со счетом 2:1. У победителей дубль оформил Алексей Пустозеров (26-я и 58-я минуты). У проигравших отличился Вадим Морозов (59).
В первом раунде Кубка Гагарина минский клуб победил московское «Динамо» (4−0), а «Ак Барс» выбил челябинский «Трактор» (4−1).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Ак Барс». Второй матч пройдет 11 апреля также в Минске.
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
9.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Закари Фукале
(00:00-57:36)
Тимур Билялов
Закари Фукале
(57:50-57:55)
Закари Фукале
(58:11-58:41)
1-й период
18:50
Вадим Мороз
18:50
Алексей Пустозеров
2-й период
25:19
Алексей Пустозеров
(Никита Дыняк, Степан Фальковский)
25:39
Сэм Энас
25:39
Артем Галимов
3-й период
42:22
Сергей Кузнецов
42:22
Никита Лямкин
44:47
Никита Дыняк
57:50
Алексей Пустозеров
(Никита Лямкин)
58:11
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Станислав Галиев)
Статистика
Динамо Мн
Ак Барс
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
