Квартальнов — о поражении минского «Динамо» от «Ак Барса»: «Мы были сами не свои, “перекурили”

— Первый период как-то не удался — не цеплялись, не играли, шансов не было. Атака нас чуть подвела, нужно было терпеть и ждать шанса. На пересменке получили гол, ошибка дорого стоит. Соперник умеет терпеть, и здесь так получилось. Тонус у Казани был получше, они выглядели побоевитее. Мы закончили (первый раунд) на день раньше, но у соперника тоже был выходной. Все рядом, но это та вещь, которую нам надо перестроить.
Особенные эмоции от игры с «Ак Барсом»? Мы в первый раз играем плей-офф с Казанью, тут все команды хорошие.
Соперник замедлял игру? Навскидку они были чуть побыстрее в коротких отрезках. Понимаем, в чем момент — у нас нападение сыграло на голову ниже, чем раньше. Сказали ребятам, что это совершенно другой соперник, и тут надо играть по-другому.
Наложения первого звена на четвертое соперника? Не оправдало ожидания. Сэм (Энас) был сам не свой, Лимо (Алекс Лимож) тоже. Пиня (Виталий Пинчук) старался, но нам всем нужно понять — играем с командой, которая умеет терпеть. Пытались что-то сделать, наложить, но немного не получилось. Не могу сказать, что соперник не дал нам ничего сделать. Мы были сами не свои, «перекурили». Есть кое-какие моменты, надо подумать, — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.
Дмитрий Квартальнов
Анвар Гатиятулин
Закари Фукале
(00:00-57:36)
Тимур Билялов
Закари Фукале
(57:50-57:55)
Закари Фукале
(58:11-58:41)
18:50
Вадим Мороз
18:50
Алексей Пустозеров
25:19
Алексей Пустозеров
(Никита Дыняк, Степан Фальковский)
25:39
Сэм Энас
25:39
Артем Галимов
42:22
Сергей Кузнецов
42:22
Никита Лямкин
44:47
Никита Дыняк
57:50
Алексей Пустозеров
(Никита Лямкин)
58:11
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Станислав Галиев)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит