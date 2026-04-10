«Ак Барс» — теневой фаворит Кубка Гагарина. В первой игре четвертьфинала у команды не было слабых мест

История главного героя матча заслуживает особого внимания. По ходу сезона он зачастую оставался вне состава, хотя и был здоров. Анвара Гатиятулина, который тренировал Пустозерова еще в детстве, в прошлом сезоне порой обвиняли в излишней благосклонности к нападающему. Но Алексей своей игрой доказал, что его место в составе абсолютно заслуженно. Когда он был в запасе, сразу несколько игроков в кулуарных разговорах задавались вопросом, почему Пустозеров не играет. И когда он получил шанс, то воспользовался полностью.