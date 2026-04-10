«Ак Барс» — теневой фаворит Кубка Гагарина. В первой игре четвертьфинала у команды не было слабых мест

Фаворита в противостоянии минского «Динамо» и «Ак Барса» назвать невозможно — шансы команд на выход в полуфинал изначально расценивались как равные. Даже несмотря на то, что минчане начинают серию дома. Атмосфера на трибунах в Минске действительно особенная — 15-тысячная арена хоть и построена 16 лет назад, остается одной из самых современных в лиге, а высокая крыша создает особую акустику. Но на казанцев это никак не повлияло.
Если в серии с «Трактором» «барсы» выиграли в основном за счет креатива первой пятерки (на счету Миллера, Галимова, Сафонова и Барабанова 8 из 14 голов команды в первом раунде), то в Минске все сыграли на высоком уровне. Креативили впереди Хмелевский и Тодд, заряжен был Денисенко, а оба гола команды забил форвард четвертой тройки Пустозеров.
История главного героя матча заслуживает особого внимания. По ходу сезона он зачастую оставался вне состава, хотя и был здоров. Анвара Гатиятулина, который тренировал Пустозерова еще в детстве, в прошлом сезоне порой обвиняли в излишней благосклонности к нападающему. Но Алексей своей игрой доказал, что его место в составе абсолютно заслуженно. Когда он был в запасе, сразу несколько игроков в кулуарных разговорах задавались вопросом, почему Пустозеров не играет. И когда он получил шанс, то воспользовался полностью.
Главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов активно использовал наложение — после игры он подтвердил мою изначальную мысль, что неспроста тройка Лимож — Пинчук — Энэс часто выходила против четвертой тройки казанцев. Вот только расчет на это не оправдался — лидеры «Динамо» провели слабый матч. В концовке гол организовала вторая тройка благодаря гениальной передаче Вадима Шипачева, но в целом и Мороз, и Галиев сыграли не лучшим образом. У последнего было два шикарных момента, но он их не реализовал.
Перед началом серии казалось, что ввязываться в открытый хоккей против минчан равно самоубийству — когда соперник не отсиживается в обороне, «Динамо» регулярно его за это наказывает. Но Гатиятулин и его штаб грамотно разобрали игру соперника, сковав его в средней зоне, а в чужой не торопились с решениями, переводя контратаки в позиционные.
Почувствовав, что надо что-то менять, Квартальнов еще во втором периоде посадил в запас «романтика» Спунера, дав шанс молодому таланту Белкину. Тот не подвел, заработав для команды единственное большинство в начале третьего периода. Но Квартальнов неспроста был недоволен игрой команды в атаке, использовав на пресс-конференции одно из любимых выражений: «Перекурили». Напора нападению минчан действительно не хватило.
«Ак Барс» же показал себя командой без слабых мест. В воротах спасал Билялов, оборона сыграла грамотно и по заданию, обойдясь без провалов, хватало креатива в атаке. Казанцев почти не называли в числе главных фаворитов плей-офф, но они все сильнее убеждают в том, что с ними стоит считаться. Если «Ак Барс» остановит «Динамо», как он сделал это в первом матче серии, то и «Магнитку» в потенциальном полуфинале перетерпеть в состоянии.
Автор: Артур Хайруллин
Дмитрий Квартальнов
Анвар Гатиятулин
Закари Фукале
(00:00-57:36)
Тимур Билялов
Закари Фукале
(57:50-57:55)
Закари Фукале
(58:11-58:41)
18:50
Вадим Мороз
18:50
Алексей Пустозеров
25:19
Алексей Пустозеров
(Никита Дыняк, Степан Фальковский)
25:39
Сэм Энас
25:39
Артем Галимов
42:22
Сергей Кузнецов
42:22
Никита Лямкин
44:47
Никита Дыняк
57:50
Алексей Пустозеров
(Никита Лямкин)
58:11
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Станислав Галиев)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит