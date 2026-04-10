Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
ЦСКА
П1
2.11
X
3.96
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Салават Юлаев
П1
1.65
X
4.52
П2
5.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
6
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Каролина
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Торонто
3
П1
X
П2

«Ак Барс» — теневой фаворит Кубка Гагарина. В первой игре четвертьфинала у команды не было слабых мест

Казанцы повели в серии с минчанами.

Источник: РИА "Новости"
Хоккей
КХЛ 2025-2026
1/4 финала, 9.04.2026, 19:30
Динамо Мн
1
Ак Барс
2

Фаворита в противостоянии минского «Динамо» и «Ак Барса» назвать невозможно — шансы команд на выход в полуфинал изначально расценивались как равные. Даже несмотря на то, что минчане начинают серию дома. Атмосфера на трибунах в Минске действительно особенная — 15-тысячная арена хоть и построена 16 лет назад, остается одной из самых современных в лиге, а высокая крыша создает особую акустику. Но на казанцев это никак не повлияло.

Если в серии с «Трактором» «барсы» выиграли в основном за счет креатива первой пятерки (на счету Миллера, Галимова, Сафонова и Барабанова 8 из 14 голов команды в первом раунде), то в Минске все сыграли на высоком уровне. Креативили впереди Хмелевский и Тодд, заряжен был Денисенко, а оба гола команды забил форвард четвертой тройки Пустозеров.

История главного героя матча заслуживает особого внимания. По ходу сезона он зачастую оставался вне состава, хотя и был здоров. Анвара Гатиятулина, который тренировал Пустозерова еще в детстве, в прошлом сезоне порой обвиняли в излишней благосклонности к нападающему. Но Алексей своей игрой доказал, что его место в составе абсолютно заслуженно. Когда он был в запасе, сразу несколько игроков в кулуарных разговорах задавались вопросом, почему Пустозеров не играет. И когда он получил шанс, то воспользовался полностью.

Главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов активно использовал наложение — после игры он подтвердил мою изначальную мысль, что неспроста тройка Лимож — Пинчук — Энэс часто выходила против четвертой тройки казанцев. Вот только расчет на это не оправдался — лидеры «Динамо» провели слабый матч. В концовке гол организовала вторая тройка благодаря гениальной передаче Вадима Шипачева, но в целом и Мороз, и Галиев сыграли не лучшим образом. У последнего было два шикарных момента, но он их не реализовал.

Перед началом серии казалось, что ввязываться в открытый хоккей против минчан равно самоубийству — когда соперник не отсиживается в обороне, «Динамо» регулярно его за это наказывает. Но Гатиятулин и его штаб грамотно разобрали игру соперника, сковав его в средней зоне, а в чужой не торопились с решениями, переводя контратаки в позиционные.

Почувствовав, что надо что-то менять, Квартальнов еще во втором периоде посадил в запас «романтика» Спунера, дав шанс молодому таланту Белкину. Тот не подвел, заработав для команды единственное большинство в начале третьего периода. Но Квартальнов неспроста был недоволен игрой команды в атаке, использовав на пресс-конференции одно из любимых выражений: «Перекурили». Напора нападению минчан действительно не хватило.

«Ак Барс» же показал себя командой без слабых мест. В воротах спасал Билялов, оборона сыграла грамотно и по заданию, обойдясь без провалов, хватало креатива в атаке. Казанцев почти не называли в числе главных фаворитов плей-офф, но они все сильнее убеждают в том, что с ними стоит считаться. Если «Ак Барс» остановит «Динамо», как он сделал это в первом матче серии, то и «Магнитку» в потенциальном полуфинале перетерпеть в состоянии.

Автор: Артур Хайруллин

Динамо Мн
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
9.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Закари Фукале
(00:00-57:36)
Тимур Билялов
Закари Фукале
(57:50-57:55)
Закари Фукале
(58:11-58:41)
1-й период
18:50
Вадим Мороз
18:50
Алексей Пустозеров
2-й период
25:19
Алексей Пустозеров
(Никита Дыняк, Степан Фальковский)
25:39
Сэм Энас
25:39
Артем Галимов
3-й период
42:22
Сергей Кузнецов
42:22
Никита Лямкин
44:47
Никита Дыняк
57:50
Алексей Пустозеров
(Никита Лямкин)
58:11
Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Станислав Галиев)
Статистика
Динамо Мн
Ак Барс
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит